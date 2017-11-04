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Политика
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Политика
Песков: Путин и Трамп могут обсудить урегулирование ситуации в Сирии
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    Песков: Путин и Трамп могут обсудить урегулирование ситуации в Сирии

    14:53  4 Ноября 2017  /обновлено: 14:53  04 Ноября 2017
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    Песков: Путин и Трамп могут обсудить урегулирование ситуации в Сирии

    Москва, 4 ноября. Урегулирование ситуации в Сирии рассматривается как одна из тем возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что сирийское урегулирование как тема возможной встречи президентов России и США в настоящее время «согласовывается», приводит ТАСС комментарий Пескова.

    По словам пресс-секретаря Владимира Путина, у российского и американского президентов есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».

    Напомним, ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что ситуация с беженцами в сирийском Эт-Танфе будет обсуждаться Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество в том случае, если встреча президентов состоится.

    Автор: Федор Веснин
    #путин #сирия #трамп #песков
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