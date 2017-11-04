Несанкционированный митинг Навального в Иркутске собрал несколько сотен человек

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Иркутск, 4 ноября. На встречу с Навальным в Иркутске пришли около 700 сторонников блогера.

Как сообщили в городской комиссии по массовым мероприятиям агентству «Сибирские новости», встреча прошла на территории мебельного центра, хотя для мероприятия была согласована площадка на острове Конный.

Ранее сообщалось, что место, выбранное Навальным для проведения митинга, опасно для жизни и здоровья, так как здание построено с нарушением норм. Именно судебное разбирательство по данному факту и было темой встречи блогера с жителями Иркутска.