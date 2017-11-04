КИСО, Родина опять гибнет: Роман Носиков о заговоре сОкрализаторов

В Избранное

Наша с вами Родина в опасности и гибнет. Но Компетентные Истинные Спасители Отечества стоят на пути у темных сил.

Нет, это не анонс нового супергеройского боевика — исчадия отечественного кинематографа. Это политическая реальность.

Ну, как реальность… Предполагается что мы в нее должны верить.

Никогда Родина не гибнет так сильно, а Компетентные Истинные Спасители Отечества (КИСО) не защищают ее так яростно, как перед выборами.

Я тут составил список гибелей Родины, и ужас что получилось. Вот смотрите.

Краткий список гибелей Родины

Во-первых, Родина гибнет от коррупции. Государство коррумпировано, оккупировано олигархами, стремительно нищает и деградирует. И только Алексей Навальный с помощью антикоррупционной магии вуду-уточек способен спасти всех нас от скорой голодной смерти.

Во-вторых, Родина гибнет от возрождающегося сталинизма. Власть в стране захвачена чекистами, палачами, убийцами, садистами. Вот-вот настанет окончательный ГУЛАГ, уже практически 37-й год. Кругом атмосфера ненависти. И только редакция «Эха Москвы» знает как защитить этот народ этой страны от превращения в большой лагерь. Для начала надо запретить передачи Владимира Соловьева…

В-третьих, Родина гибнет от наступающей ювенальной юстиции, изымающей из семей по 306 тысяч детей ежегодно. Уже готовится закон о запрете воспитания. Чуть-чуть было не приняли закон «о шлепках». И только благодаря рыцарям света из РВС вы все еще можете лупцевать собственных супруг и детей так, как вам это нравится.

В-четвертых, Родина гибнет в результате заговора, в который вступили плохой режиссер, министр культуры и генеральный прокурор с целью оклеветать последнего русского царя и таким образом ввергнуть Отечество в богоотступничество и бездуховность, которые, несомненно, приведут страну к гибели. Чтобы этого не произошло, нужно немедленно вынести из Мавзолея и перезахоронить останки Владимира Ленина.

В-пятых, Родина гибнет под игом захватившей ее компрадорской буржуазии, которая восстанавливает сословное общество и с этой целью уничтожает образование, чтобы угнетать темный народ. И только коммунистические завывания на фоне темного экрана могут раскрыть народу страшную правду.

Ну и, в шестых, Родину захватили масоны и агенты Великобритании с целью извести весь русский народ и заселить Россию евреями и таджиками.

Кажется, все.

Нет, есть еще по мелочи, но основные актуальные гибели Родины перечислены.

Гевалтоиерархи, ойвейиереи

С чем мы имеем дело? Мы имеем дело с заговором сокрализаторов.

Цель заговора сокрализаторов — сокрасть принадлежащий по Конституции народу Российской Федерации суверенитет при помощи убеждения его в том, что у него есть специальные ценности и они под угрозой. Эти сокральные ценности очень похожи на сакральные, но пригодны для того лишь, чтобы что-то сокрасть.

Так, например, вера в Христа — это сакральная ценность. А вера в то, что у Николая Второго никогда не было интрижек, — сокральная.

Образование — сакральная ценность, а вера в том, что государство намеренно его уничтожает, повышая каждый год образовательный бюджет, — это сокральная ценность.

Семья и безопасность детей — это сакральная ценность, а вера в то, что государство тайно подкрадывается к вам, чтобы вас всего этого лишить методом запрета на домашние избиения, — это сокральная ценность.

И так далее. На вид вроде бы похоже, а при ощупывании — склизкое.

А далее запуганный перспективой потери сокральных ценностей народ нужно направить по Единственному Спасительному Пути туда, куда нужно сокрализатору.

Там народ ожидает лучший друг сокрализатора — Себастьян Перейра, торговец политическими протестами. Там он принуждает загнанный народ к протестуции. И заодно обналичивает протест в выгодные ему решения власти или просто в деньги, не забывая отстегивать сокрализатору.

Читайте также: Все, что нужно знать о свободе слова: Роман Носиков о блокировке ФАН в Google

В итоге суверенитет, который должен принадлежать народу, приватизируется в пользу узкого клуба лиц, которые пасут стада боевых меньшинств и командуют им «фас» на любого, кто желает иметь дело с принадлежащим ему государством — без их посредничества и «защиты».

Эти люди из любого повода производят гевалт, с помощью которого вклиниваются между народом и государством, как хитрый жрец — между человеком и богом.

Гевалтоиерархи, ойвейиереи — посредники между народом и суверенитетом. Они определяют, как народ может осуществлять суверенитет, а как не может, не имеет права — потому что это сталинизм, кощунство, покушение на скрепы, антисоветчина, предательство нации.

Посредничество достигается посредством шантажа государства неприятностями в виде радикализируемых меньшинств, а осуществляется посредством травли большинства радикализированным меньшинством.

Потомки Герцога Мандарина

Так создается система, в которой государству «проще» иметь дело с главарями шаек, собранных по принципу патологического хобби, а не с народом.

Перед государством они корчат из себя народ, а перед народом, соответственно, изображают защитников государства от чудовищного оппонента, который вот-вот их дискриминирует — и государство падет.

Помните, уважаемые читатели, как в далеком-далеком детстве мама читала вам на ночь «Приключения Чиполлино»? Там был такой персонаж — Герцог Мандарин, который забирался на всякие предметы интерьера и грозился с них сброситься и погибнуть, если все не будут выполнять его капризы?

Так вот — это то же самое.

Читайте также: Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

Предводительницы креаклиата требуют от нас немедленно вернуть Крым Украине и наладить им всем нормальный уровень потребления — или они все отсюда уедут и страна потеряет… мммм… всех клиентов барбершопов, и их придется закрыть. Это погубит экономику, и страна падет.

Предводительницы блюстителей духовности требуют немедленно ввести в стране цензуру и наказать всех причастных к тому, что их понимание духовности не является общенациональной политикой, а не то… мммм…. не то… страна падет под копытами западной бездуховности.

Не так давно в стране был популярен извод сокрализаторов, занимающихся «выживанием нации» методом запрета в страну миграции. А не то «чурки тут все завоюют», и страна падет.

Так они и угрожают друг другу и государству погромами. А еще — иммиграцией, эмиграцией, собственным отъездом, собственным возвращением на белом «Абрамсе», сожжением и самосожжением.

Главное, чтобы вы отдали им свое право строить отношения с вашим же государством.

Отдадим?