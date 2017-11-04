Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

В церемонии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также представители других религиозных общин России. Среди них — раввин России Федерации еврейских общин Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Также на праздничном мероприятии присутствовали члены президентского Совета по межнациональным отношениям и молодежных организаций, в том числе кадеты и активисты поисковых движений.

По окончании церемонии Путин пообщался с представителями молодого поколения, пожелал им удачи в учебе и выборе дальнейшего пути. На кадетов он обратил особое внимание, отметив, что военная форма – «вещь хорошая, взбадривает», но, отметив, что в будущем молодые люди могут сделать абсолютно любой выбор, и ношение формы сегодня их ни к чему не обязывает.

«Но я думаю, что каждый потом сделает свой собственный выбор. Необязательно он должен быть связан с погонами, с флотом, хотя и это тоже очень здорово и очень востребовано сегодня», — приводит слова президента РИА Новости.

Напомним, в субботу Россия отмечает День народного единства. Ранее москвичей с праздником поздравил мэр столицы Сергей Собянин.