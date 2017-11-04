Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

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Москва, 4 ноября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал подарить свой iPhone X тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о президенте Владимире Путине.

Об этом он сообщил в Instagram.

Кадыров рассказал, что смартфон ему подарила чеченская команда КВН, которая «решила сделать сюрприз»:

«Мол читали в Telegram какого-то Караульного, что я пользуюсь десятым айфоном, но зная, что на самом деле у меня нет такой модели, решили сделать сюрприз».

Глава республики дал старт импровизированному конкурсу, указав условия:

«Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя».

Ранее глава Чеченской республики опроверг слухи о том, что у него уже есть iPhone X.

Напомним, продажи смартфона по всему миру стартовали 3 ноября. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысяч рублей.