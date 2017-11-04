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Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине
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    Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

    14:21  4 Ноября 2017
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    Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

    Москва, 4 ноября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал подарить свой iPhone X тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о президенте Владимире Путине.

    Об этом он сообщил в Instagram.

    Кадыров рассказал, что смартфон ему подарила чеченская команда КВН, которая «решила сделать сюрприз»:

    «Мол читали в Telegram какого-то Караульного, что я пользуюсь десятым айфоном, но зная, что на самом деле у меня нет такой модели, решили сделать сюрприз».

    Глава республики дал старт импровизированному конкурсу, указав условия:

    «Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя».

    Ранее глава Чеченской республики опроверг слухи о том, что у него уже есть iPhone X.

    Напомним, продажи смартфона по всему миру стартовали 3 ноября. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысяч рублей.

     

    Странные люди эти наши @nk_production_95 КВНщики. Звонят после полуночи, говорят, что у них какое-то сверхсрочное и важное дело. Ну а я привык, что у них всегда всё очень серьёзно и без лишних шуток. Поэтому, не раздумывая говорю, валите сюда. Не проходит и десяти минут, а они действительно гурьбой вваливаются и с ходу заявляют, что пришли подарить мне IPhone X. Я удивлён, спрашиваю, какой повод, вроде бы и день рождения давно прошёл, тогда они про подарок не вспоминали. Ждать ответа долго не приходится. Мол читали в Telegram какого-то Караульного, что я пользуюсь десятым айфоном, но зная, что на самом деле у меня нет такой модели, решили сделать сюрприз. Ну что с ними поделаешь? Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий. Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине! Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин . Министерство по делам молодёжи ЧР определит победителя. Итак, каждый из вас может стать владельцем айфона, выиграв импровизированный конкурс. Желаю удачи! #Кадыров #Россия #Чечня #Айфон

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

    Автор: Юлия Кошкина
    #кадыров #iphone #день народного единства
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