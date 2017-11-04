Сирия стягивает силы к Абу-Кемалю: как освобождение Аль-Каима повлияет на предстоящую операцию

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Иракские силы заявили об освобождении от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) города Аль-Каим, расположенного вблизи границы с Сирией. Как отмечают некоторые эксперты, судя по тому, что операция по захвату одного из самых хорошо укрепленных пунктов ИГ1 (запрещено в РФ) заняла считанные дни, террористы, по всей вероятности, собираются дать генеральное сражение в сирийском Абу-Кемале.

Сообщается также о том, что на территорию Ирака прибывают отряды проиранской «Хезболлы», чтобы атаковать последний крупный оплот «Исламского государства» (запрещено в РФ) Абу-Кемаль с юга. Кроме этого, есть информация, что и сирийские и иракские войска стягивают в район значительные силы, включая танки Т-90.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что район Абу-Кемаля и сирийско-иракской границы — это район, где пересекаются интересы России, Сирии и Ирана:

«Для России и Сирии контроль над Абу-Кемалем и границей является завершающим этапом разгрома «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории Сирии, то есть взятие под контроль этого района должно пресечь приток боевиков из иракской провинции Анбар на территорию Сирии. Решение этой задачи обозначает, что в последующем останутся только операции по зачистке остатков ИГИЛ1 (запрещено в РФ) уже внутри самой Сирии».

Для Ирана же, как объяснил эксперт, контроль над этим районом означает, что Иран сможет завершить построение «шиитского коридора» и спокойно осуществлять приток своих сухопутных сил для поддержки Ливана, «Хезболлы», то есть для поддержки своей прокси-войны с Израилем:

«Соответственно, контроль над границей также, скорее всего, будет постепенно распространяться вплоть до Фиш-Хабура, чтобы взять под контроль трафик американских военных грузов для подпитки «Демократических сил Сирии» (SDF) с территории Ирака на территорию Сирии в провинции Хасака и Дейр эз-Зор. Иран очень активно направляет и будет направлять свои формирования, находящиеся в Ираке, для решения задач, связанных с сирийской войной».

Наш собеседник напомнил, что этот вопрос был решен еще в прошлом году, когда высокопоставленные командиры «Хашд аш-Шааби» побывали в Дамаске:

«Разговор велся о том, что после достижения решающих успехов в Ираке существенный контингент, назывались цифры от 20 до 30 тысяч человек, будут перебрасываться на территорию Сирии для ведения операций в интересах Дамаска. Понятное дело, что Иран действует небескорыстно. Он решает задачи по укреплению влияния в приграничных районах и сохранения своих позиций в Восточной и Центральной Сирии, где активно действуют проиранские формирования».

Однако здесь, по мнению эксперта, интересы России и Ирана совпадают, поскольку это позволяет добиться завершения войны в пользу Башара Асада и постепенно выдавливать американцев из Сирии и Ирака:

«Об этом, кстати, недавно говорил Владимир Путин с Хасаном Роухани во время визита российского президента в Тегеран. Иранцы прямо заявляли, что стоит задача по вытеснению США из региона. Операции, которые сейчас идут, имеют не только тактический, но и стратегический характер, поскольку взятие под контроль Абу-Кемаля и участка границы изолирует позиции США в северо-восточной Сирии».

Наш собеседник назвал сразу несколько причин, по которым иракским силам удалось так стремительно взять Аль-Каим:

«По всей видимости, «Исламское государство» (запрещено в РФ) ослабило этот район, поскольку в течение прошлого месяца более двух тысяч боевиков было переправлено на территорию Сирии для боев в районе Аль-Маядина и Абу-Кемаля. По всей видимости, они также рассчитывали, что столкновение иракской армии и «Хашд аш-Шааби» с курдами из пешмерги отвлечет значительные силы иракской армии и иранских формирований от наступления на оставшиеся позиции «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке. Но, как мы видим, там ситуация несколько стабилизировалась в отношениях с курдами, и, как следствие, иракскими силами был, по сути, организован бросок, чего боевики ИГ (запрещено в РФ) не ожидали. В этом плане, операция была хорошо спланирована, и город, фактически, без серьезных боев перешел под контроль Ирака и, можно даже говорить, Ирана».

Как считает эксперт, это показывает, что дни «Исламского государства» (запрещено в РФ) сочтены, и уже в 2018-м году оно, как фактор политической реальности, исчезнет и сохранится только в качестве террористической группировки, но не имеющей действующих вилайятов на территории Сирии и Ирака:

«На подходах к Абу-Кемалю замечены большие скопления бронетехники, военных грузовиков, артиллерии. По всей видимости, стороны понимают, что взятие Абу-Кемаля позволит политическому руководству, в том числе и российскому, заявить о военном разгроме «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории Сирии. Это промежуточная победа в сирийской войне, потому что сирийская война разгромом «Халифата» не заканчивается, но это очень важная победа. И все стороны желают поучаствовать в этом, потому что это завершающая битва войны против «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

Наш собеседник добавил, что, с другой стороны, командование боевиков может принять решение сопротивляться до конца, чтобы затянуть наступление на несколько недель:

«Или же «Исламское государство» (запрещено в РФ), понимая конечный итог, предпочтет сохранить силы для последующей диверсионно-террористической борьбы, то есть просто отойдет в пустынные районы, вытащив из Абу-Кемаля все, что может пригодиться на последующих этапах войны. У них пока еще есть такая возможность. Но по мере подхода сирийских войск, действующих при поддержке ВКС РФ, и ирано-иракских формирований к Абу-Кемалю у них все меньше остается возможности для такого выбора. Если их смогут окружить в Абу-Кемале, прижав к Евфрату, их оттуда уже не выпустят».

1 Организация запрещена на территории РФ.