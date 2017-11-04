Датского министра иммиграции пришлось спасать от беженцев

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Копенгаген, 4 ноября. Министра иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг пришлось эвакуировать из депортационного центра из-за агрессивно настроенных мигрантов.

Как сообщает местное издание «The Local», Стойберг приехала в депортационный центр, чтобы для съемок программы канала DR пообщаться с одной из семей мигрантов, которой отказали в предоставлении убежища.

Однако среди других беженцев, находящихся в центре, прошел слух, что героям съемок убежище все-таки предоставят. Это вызвало бурное негодование мигрантов. В целях безопасности охранники министра решили эвакуировать Стойберг, однако у автомобиля собралась толпа. Беженцы не пропускали автомобиль министра, громко кричали, а одна из женщин бросилась на капот машины, когда та отъезжала.

Происшествие журналисты телеканала DR засняли на видео и опубликовали в Сети. В результате случившегося никто не пострадал.

Мигранты из депортационного центра в Сьельсмарке, которым было отказано в предоставлении убежища, не могут покинуть Данию из-за отсутствия гражданства или договоренностей Копенгагена с их странами.

Напомним, ранее ООН выяснила, что каждый четвертый беженец в мире является выходцем из Ирака и Сирии.