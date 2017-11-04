Сегодня в Сети: РЖД отменили продажу билетов, убийство Кеннеди, день Народного единства

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Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны, в компании объяснили это решение тем, что антимонопольная служба до сих пор не приняла решение по уровню тарифов на следующий год. В ФАС, к слову, сообщили, что никакой проблемы нет, и крупнейший перевозчик может продавать билеты по установленным тарифам. Пользователи Рунета без особого энтузиазма восприняли решение РЖД приостановить продажу билетов.

«Отметил Новый год? Домой пешком! РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны», — написал пользователь с никнеймом Дульсинея неСтобой.

Отметил Новый год? Домой пешком!

РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны: https://t.co/UAXUOSbahF — Дульсинея неСтобой (@znamenushka) 4 ноября 2017 г.

«РЖД в следующем году хочет ещё цены поднять. Ладно, ребята, с вами было весело, но самолётом реально дешевле», — высказалась Seth's girl.

РЖД в следующем году хочет ещё цены поднять.

Ладно, ребята, с вами было весело, но самолётом реально дешевле. — Seth's girl (@schwarzwolfin) 4 ноября 2017 г.

«РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с 1 января. это как так? Издевательство?» — комментирует руфина.

РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с 1 января https://t.co/H8GhdyMrN8 это как так? Издевательство ? — руфина (@KosmetologEg) 4 ноября 2017 г.

«РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны.Все понятно!» — говорит пользователь с ником Бомж Женя Якут.

РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны.Все понятно! — Бомж Женя Якут (@gtr_lada) 4 ноября 2017 г.

Национальный архив США выполнил распоряжение президента Дональда Трампа и опубликовал более 500 различных документов, в которых содержатся подробности убийства Джона Кеннеди. В одном из документов — меморандуме ЦРУ от 1975 года — отвергается теория, согласно которой убийца Кеннеди Ли Харви Освальд был связан с американской разведкой и вообще какими бы то ни было спецслужбами. Пользователи бурно обсуждают этот инфоповод.

«ЦРУ заявило, что убийца Кеннеди Освальд общался с агентом КГБ накануне покушения. Короче, Кеннеди тоже на Путина повесят. К гадалке не ходи)», — саркастически комментирует Дмитрий Борисенко.

ЦРУ заявило, что убийца Кеннеди Освальд общался с агентом КГБ накануне покушения. Короче, Кеннеди тоже на Путина повесят.

К гадалке не ходи) — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) 27 октября 2017 г.

«Коротко об опубликованных документах по убийству Кеннеди. - Народ, а наш президент в курсе, что его завтра убьют? - Нет. - А ну, ок», — пишет пробка.

Коротко об опубликованных документах по убийству Кеннеди.

- Народ, а наш президент в курсе, что его завтра убьют?

- Нет.

- А ну, ок. — Пробка (@Probkaa) 4 ноября 2017 г.

Сегодня в России отмечается День народного единства. Граждане России поздравляют друг друга с праздником и высказывают теплые пожелания.

«Народное единство на основе общих целей и ценностей – залог процветания России! С праздником!» — написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Огромная сила-единство народа,ведь только лишь этим Россия сильна,мы все как один в ней большая семья #ДеньНародногоЕдинства С праздником!» — поздравляет своих читателей businka.

Огромная сила-единство народа,ведь только лишь этим Россия сильна,мы все как один в ней большая семья????????#ДеньНародногоЕдинства

С праздником! pic.twitter.com/xKzopkIejn — businka ???? (@otplatowa) 4 ноября 2017 г.

«#ДеньНародногоЕдинства всегда в России были проблемы.Но русские несут в себе особую силу и могут объединить все народы воедино ради победы!» — написала elena logunova.