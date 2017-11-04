Сегодня в Сети: РЖД отменили продажу билетов, убийство Кеннеди, День народного единства
Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.
РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны, в компании объяснили это решение тем, что антимонопольная служба до сих пор не приняла решение по уровню тарифов на следующий год. В ФАС, к слову, сообщили, что никакой проблемы нет, и крупнейший перевозчик может продавать билеты по установленным тарифам. Пользователи Рунета без особого энтузиазма восприняли решение РЖД приостановить продажу билетов.
«Отметил Новый год? Домой пешком! РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны», — написал пользователь с никнеймом Дульсинея неСтобой.
Отметил Новый год? Домой пешком!— Дульсинея неСтобой (@znamenushka) 4 ноября 2017 г.
РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны: https://t.co/UAXUOSbahF
«РЖД в следующем году хочет ещё цены поднять. Ладно, ребята, с вами было весело, но самолётом реально дешевле», — высказалась Seth's girl.
РЖД в следующем году хочет ещё цены поднять.— Seth's girl (@schwarzwolfin) 4 ноября 2017 г.
Ладно, ребята, с вами было весело, но самолётом реально дешевле.
«РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с 1 января. это как так? Издевательство?» — комментирует руфина.
РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с 1 января https://t.co/H8GhdyMrN8 это как так? Издевательство ?— руфина (@KosmetologEg) 4 ноября 2017 г.
«РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны.Все понятно!» — говорит пользователь с ником Бомж Женя Якут.
РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны.Все понятно!— Бомж Женя Якут (@gtr_lada) 4 ноября 2017 г.
Национальный архив США выполнил распоряжение президента Дональда Трампа и опубликовал более 500 различных документов, в которых содержатся подробности убийства Джона Кеннеди. В одном из документов — меморандуме ЦРУ от 1975 года — отвергается теория, согласно которой убийца Кеннеди Ли Харви Освальд был связан с американской разведкой и вообще какими бы то ни было спецслужбами. Пользователи бурно обсуждают этот инфоповод.
«ЦРУ заявило, что убийца Кеннеди Освальд общался с агентом КГБ накануне покушения. Короче, Кеннеди тоже на Путина повесят. К гадалке не ходи)», — саркастически комментирует Дмитрий Борисенко.
ЦРУ заявило, что убийца Кеннеди Освальд общался с агентом КГБ накануне покушения. Короче, Кеннеди тоже на Путина повесят.— Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) 27 октября 2017 г.
К гадалке не ходи)
«Коротко об опубликованных документах по убийству Кеннеди.
- Народ, а наш президент в курсе, что его завтра убьют?
- Нет.
- А ну, ок», — пишет пробка.
Коротко об опубликованных документах по убийству Кеннеди.— Пробка (@Probkaa) 4 ноября 2017 г.
- Народ, а наш президент в курсе, что его завтра убьют?
- Нет.
- А ну, ок.
Сегодня в России отмечается День народного единства. Граждане России поздравляют друг друга с праздником и высказывают теплые пожелания.
«Народное единство на основе общих целей и ценностей – залог процветания России! С праздником!» — написал глава Крыма Сергей Аксенов.
Народное единство на основе общих целей и ценностей – залог процветания России! С праздником! https://t.co/qOWjxgRRuS #ДеньНародногоЕдинства pic.twitter.com/IEpR2rAJqe— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 4 ноября 2017 г.
«Огромная сила-единство народа,ведь только лишь этим Россия сильна,мы все как один в ней большая семья #ДеньНародногоЕдинства С праздником!» — поздравляет своих читателей businka.
Огромная сила-единство народа,ведь только лишь этим Россия сильна,мы все как один в ней большая семья????????#ДеньНародногоЕдинства— businka ???? (@otplatowa) 4 ноября 2017 г.
С праздником! pic.twitter.com/xKzopkIejn
«#ДеньНародногоЕдинства всегда в России были проблемы.Но русские несут в себе особую силу и могут объединить все народы воедино ради победы!» — написала elena logunova.
#ДеньНародногоЕдинства всегда в России были проблемы.Но русские несут в себе особую силу и могут объединить все народы воедино ради победы! pic.twitter.com/Vet6W1jBL2— elena logunova (@elena_elve) 4 ноября 2017 г.