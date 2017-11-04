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#Соцсети
Сегодня в Сети: РЖД отменили продажу билетов, убийство Кеннеди, День народного единства
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    Сегодня в Сети: РЖД отменили продажу билетов, убийство Кеннеди, День народного единства

    19:07  4 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: РЖД отменили продажу билетов, убийство Кеннеди, день Народного единства

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны, в компании объяснили это решение тем, что антимонопольная служба до сих пор не приняла решение по уровню тарифов на следующий год. В ФАС, к слову, сообщили, что никакой проблемы нет, и крупнейший перевозчик может продавать билеты по установленным тарифам. Пользователи Рунета без особого энтузиазма восприняли решение РЖД приостановить продажу билетов.

    «Отметил Новый год? Домой пешком! РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны», — написал пользователь с никнеймом Дульсинея неСтобой.

    «РЖД в следующем году хочет ещё цены поднять. Ладно, ребята, с вами было весело, но самолётом реально дешевле», — высказалась Seth's girl.

    «РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с 1 января. это как так? Издевательство?» — комментирует руфина.

    «РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны.Все понятно!» — говорит пользователь с ником Бомж Женя Якут.

    Национальный архив США выполнил распоряжение президента Дональда Трампа и опубликовал более 500 различных документов, в которых содержатся подробности убийства Джона Кеннеди. В одном из документов — меморандуме ЦРУ от 1975 года — отвергается теория, согласно которой убийца Кеннеди Ли Харви Освальд был связан с американской разведкой и вообще какими бы то ни было спецслужбами. Пользователи бурно обсуждают этот инфоповод.

    «ЦРУ заявило, что убийца Кеннеди Освальд общался с агентом КГБ накануне покушения. Короче, Кеннеди тоже на Путина повесят. К гадалке не ходи)», — саркастически комментирует Дмитрий Борисенко.

    «Коротко об опубликованных документах по убийству Кеннеди.

    - Народ, а наш президент в курсе, что его завтра убьют?

    - Нет.

    - А ну, ок», — пишет пробка.

    Сегодня в России отмечается День народного единства. Граждане России поздравляют друг друга с праздником и высказывают теплые пожелания.

    «Народное единство на основе общих целей и ценностей – залог процветания России! С праздником!» — написал глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Огромная сила-единство народа,ведь только лишь этим Россия сильна,мы все как один в ней большая семья #ДеньНародногоЕдинства С праздником!» — поздравляет своих читателей businka.

    «#ДеньНародногоЕдинства всегда в России были проблемы.Но русские несут в себе особую силу и могут объединить все народы воедино ради победы!» — написала elena logunova.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #кеннеди #соцсети
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