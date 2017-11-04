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СМИ рассказали о планах по созданию сериала на основе «Властелина Колец»
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    СМИ рассказали о планах по созданию сериала на основе «Властелина Колец»

    14:35  4 Ноября 2017
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    СМИ рассказали о планах по созданию сериала на основе «Властелина Колец»

    Москва, 4 ноября. Компании Warner Bros. и Amazon Studios начали переговоры о создании сериала, основанного на трилогии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец». Об этом сообщает американское издание Variety, освещающее события в миру шоу-бизнеса.

    Участие в переговорах принимает миллиардер Джефф Безос, являющийся основателем и главой онлайн-ритейлера Amazon, отмечает издание.

    Сообщается также, что в обсуждениях участвует компания Tolkien Estate, управляющая имуществом писателя. Переговоры пока находятся на ранних стадиях, и никаких договоренностей стороны еще не достигли.

    Напомним, ранее сообщалось, что режиссёром биографического фильма об авторе «Хоббита» и «Властелина колец» Джоне Толкине станет финский постановщик Доме Карукоски.

    Автор: Федор Веснин
    #сериал #властелин колец #толкиен
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