Эксперт рассказал, почему РЖД остановили продажу билетов в плацкартные вагоны

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Москва, 4 ноября. Эксперт прокомментировал ситуацию с закрытием продаж билетов РЖД в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января.

Издание «Инфореактор» обратилось за комментарием к первому заместителю председателя коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Дмитрию Захарову.

По мнению Захарова, переговоры о снижении цен на билеты в указанные категории вагонов, которые еще летом вели ФАС и руководство РЖД, не увенчались успехом, стороны не смогли договориться о тарифах, что и привело к таким последствиям.

Теперь, считает эксперт, из-за «скупости и жадности РЖД», которые, вероятно, не захотели выполнять требование антимонопольной службы о снижении тарифов, пострадают люди, планировавшие навестить друзей и родственников в новогодние каникулы.

«Интересно у руководства РЖД есть совесть или нет?», - возмутился Захаров.

Очевидно, что ситуация негативно отразится не только на пассажирах, но и на самом перевозчике, который лишиться потенциальной прибыли, отмечает «Инфореактор».

Ранее сообщалось, что РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января. В РЖД объяснили эту инициативу тем, что ФАС до сих пор не приняла решение по тарифам на пассажирские перевозки в 2018 году. При этом в организации заверили, что продажи билетов возобновятся, как только Федеральная антимонопольная служба определится с тарифами.

ФАС, в свою очередь, считает, что у РЖД нет проблем с продажей билетов в плацкарт и общие вагоны.