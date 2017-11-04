Эксперты назвали главные «фишки» нового iPhone X

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Москва, 4 ноября. Эксперты выделили 10 конкурентных преимуществ нового Apple iPhone X.

Специалисты по достоинству оценили экран с разрешением 2436 на 1125 пикселей с плотностью пикселей в 458 ppi, который уникален тем, что занимает максимально возможную площадь фронтальной панели.

Так как кнопки Home больш нет, разблокировка смартфона теперь осуществляется при помощи Face ID. Идея не нова, но Apple внедрила в iPhone X систему сверхточного 3D-сканирования TrueDepth. В Apple уверяют, что система распознает даже близнецов, однако ранее сообщалось, что несколько пар близнецов опытным путем это опровергли.

В числе «фишек» новинки также назван высокопроизводительный процессор A11 Bionic, функция Animoji, которая позволяет анимировать Emoji-символы с помощью мимики лица пользователя.

Камера TrueDepth и вспышка True Tone Quad-LED Slow Sync позволят сделать профессиональные снимки. Также iPhone X первым среди смартфонов научился записывать плавное 4K-видео с частотой 60 кадров/с.

Аккумулятор проживет на два часа больше, чем у iPhone 7, также флагман от Apple получил функцию беспроводной зарядки.

Технология дополненной реальности обещает сделать iPhone официально самыми популярными потребительскими устройствами AR.

Напомним, 3 ноября по всему миру стартовали продажи iPhone X. Многие эксперты уже назвали его лучшим продуктом, который когда-либо выпускался Apple. В Москве очередь за смартфонами в магазин на Тверской ограничила движение транспорта.