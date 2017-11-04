Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

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Москва, 4 ноября. Остов вертолета Ми-8, который потерпел крушение близ Шпицбергена, подняли на поверхность. Тел погибших не обнаружено.

Также со дна планируют достать хвостовую часть воздушного судна, в которой находятся бортовые самописцы. Пока неизвестно, удалось специалистам это сделать или нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Баренцбурге Вячеслава Николаева.

«Подняли в настоящий момент хвост или нет, сказать сложно», — сообщил дипломат.

Вертолет Ми-8 вылетел из поселка Пирамида в Баренцбург 26 октября и вскоре пропал. На его борту находилось восемь человек, трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября спецборт МЧС России доставил в Норвегию спасателей для поиска пропавшего вертолета. Его обнаружило в воскресенье у мыса Хеер норвежское судно. В понедельник в 130 метрах от места катастрофы было найдено тело одного из погибших.

Напомним, в среду специалисты выяснили, что при крушении фюзеляж Ми-8 остался цел.