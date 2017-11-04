Экс-депутат Рады рассказал об «имперских замашках» Украины

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Киев, 4 ноября. Украинский общественный деятель и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал в российский День народного единства соотечественников сделать выбор в пользу людей, а не территории, и жить дружно.

Такое обращение к украинцам он разместил в Facebook.

«Это замечательный праздник, который необходим России. Более того, очень жаль, что на Украине нет подобного праздника», — написал Журавко.

Он отметил, что существующий на Украине День соборности «отмечает страну» — территорию.

«Мы ставим некие границы на карте превыше людей, живущих в пределах этих границ», — объяснил он.

По мнению Журавко, именно из-за такого подхода на Украине идет гражданская война, продолжается вооруженный конфликт в Донбассе. Именно этим принципом руководствуется Киев, когда пытается создать тяжелые условия жизни для крымчан.

«Россию часто обвиняют в империализме, но империя — это когда территории и земли ценятся превыше мнения людей, которые там живут. В этом смысле Украина имеет куда больше имперских замашек, чем Россия», — подчеркнул общественник.

Журавко также обратил внимание на то, что в России 37 языков имеют государственный статус, 15 – официальный, и крымско-татарский язык стал официальным в Крыму практически сразу после воссоединения полуострова с РФ. При этом на Украине уже больше 25 лет власти не соглашаются признать русский язык государственным, хотя на нем говорит половина граждан.

«В российский День народного единства я призываю нас всех задуматься о том, какую страну мы хотим оставить нашим детям и внукам. Страну, где государство ценит территорию превыше всего и готово тысячами убивать собственных граждан ради сохранения этой территории, или страну, где разные люди, разные этносы, разные религии и разные субъекты Украинской Федерации работают на общее благо», — в завершение поста обратился Журавко к соотечественникам.

Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Он является официальным государственным праздником и выходным днем.