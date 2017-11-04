Порошенко подписал указ о выводе двух сел из «серой зоны» в Донбассе

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Киев, 4 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское на территории ДНР, таким образом выводя населенные пункты из «серой зоны» (зоны демилитаризации) в Донбассе. Указ опубликован на сайте украинского президента.



Отметим, село Широкино в июле 2015 года вошло в 30 км демилитаризованной зоны согласно решению переговорщиков Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Участники минских соглашений​ договорились о выводе из Широкино украинских военных и ополченцев Донецкой и Луганской народных республик на расстояние 15 км от населенного пункта. В ДНР отчитались о выводе своих войск из Широкино еще до принятия этого решения. В то же время, как сообщил министр обороны ДНР Владимир Кононов, украинские силовики не торопились покидать Широкино.



Кроме того, в селе по итогам переговоров решено было установить наблюдательный пункт ОБСЕ. Уже в конце июля 2015 года миссия ОБСЕ оставила населенный пункт из-за ранения наблюдателей.