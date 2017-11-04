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Политика
Президент Молдавии поздравил Путина с Днем народного единства
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    Президент Молдавии поздравил Путина с Днем народного единства

    14:00  4 Ноября 2017
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    Президент Молдавии поздравил Путина с Днем народного единства

    Кишинев, 4 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского президента с Днем народного единства.

    На своей странице в Facebook Додон сообщил, что передал российскому лидеру поздравительное послание с «самыми теплыми пожеланиями счастья, мира и процветания».

    «Искренне поддерживаю Ваше стремление к сплочению граждан во имя общего блага и считаю достижение истинного народного единения важным результатом мудрой государственной политики», - написал Додон.

    Президент Молдавии добавил, что пользуясь случаем выражает «удовлетворение активизацией многоплановых связей между нашими странами».

    В России 4 ноября отмечается День народного единства. По всей стране сегодня проходят праздничные мероприятия и митинги.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #день народного единства #молдавия
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