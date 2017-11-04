Лавров вручил медали Пушкина гражданам четырех стран

Москва, 4 ноября. В День народного единства глава МИД РФ Сергей Лавров вручил четырем иностранным гражданам медали Пушкина за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

«В сегодняшнем мире очень важны контакты между людьми, способность всех нас абстрагироваться от идеализированных подходов. Не всегда это получается у официальных деятелей, поэтому мы очень ценим народную дипломатию и вклад тех, кто также, как и вы, работает над развитием наших дружественных отношений», — приводит ТАСС заявление Лаврова.

Отмечается, что государственные награды получили граждане Пакистана, Литвы, Венгрии и Вьетнама. Церемония награждения состоялась в центральном здании МИД России на Смоленской площади.

В субботу, 4 ноября, в России отмечают День народного единства — один из самых молодых государственных праздников. Он символизирует сплочение народа и его способность объединиться в трудные времена.