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Лавров вручил медали Пушкина гражданам четырех стран
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    Лавров вручил медали Пушкина гражданам четырех стран

    12:37  4 Ноября 2017
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    Лавров вручил медали Пушкина гражданам четырех стран

    Москва, 4 ноября. В День народного единства глава МИД РФ Сергей Лавров вручил четырем иностранным гражданам медали Пушкина за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

    «В сегодняшнем мире очень важны контакты между людьми, способность всех нас абстрагироваться от идеализированных подходов. Не всегда это получается у официальных деятелей, поэтому мы очень ценим народную дипломатию и вклад тех, кто также, как и вы, работает над развитием наших дружественных отношений», — приводит ТАСС заявление Лаврова.

    Отмечается, что государственные награды получили граждане Пакистана, Литвы, Венгрии и Вьетнама. Церемония награждения состоялась в центральном здании МИД России на Смоленской площади.

    В субботу, 4 ноября, в России отмечают День народного единства — один из самых молодых государственных праздников. Он символизирует сплочение народа и его способность объединиться в трудные времена.

    Автор: Федор Веснин
    #лавров #мид рф #награды #день единства
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