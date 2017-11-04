Россияне празднуют День народного единства
Москва, 4 ноября. Сегодня в России стартуют праздничные торжества в честь Дня народного единства.
Введенный в 2005 году праздник ссылается на события 1612 года, на окончание Смутного времени в истории России и символизирует способность ее народов сплотиться.
В этот день во всех городах страны пройдут праздничные митинги и концерты, а также многочисленные исторические реконструкции.
#челябинск #chelly #кировка#деньнародногоединства#Россия На центральной улице города прошёл митинг, посвящённый Дню народного единства. Всех собравшихся с праздником поздравили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов, председатель ЗСО Челябинской области Владимир Мякуш, Высокопресвещенейший Никодим, митрополит Челябинский и Златоустовский, муфтий Челябинской области и Курганской Ринат Раев. Для зрителей была организована концертная программа с вокальными и танцевальными номерами от коллективов Челябинска и Челябинской области. День народного единства - это день, который напоминает нам о том, что наша страна и народ едины и сплочены. Мы должны уважать прошлое, беречь настоящее и думать о будущем.
Друзья, всех с праздником! С Днём народного единства! Это достаточно молодой праздник, но посвящен он событию, произошедшему более 400 лет назад в период Смутного времени. В этот день в 1612 году ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польскими интервентами и освободило Москву... В единстве народа - сила России!#russia#history#4ноября#деньнародногоединства#москва#мининипожарский#силавединстве#курск#kursk#kurskregion#молодежь46#patriot#патриотизм#dramteatrkursk
В Москве главное торжество проходит на территории столичного спорткомплекса «Лужники».
В рамках празднований президент России Владимир Путин в Кремле вручит государственные награды за вклад в укрепление единства российской нации. Также наградой будут отмечены иностранные граждане, которые способствовали укреплению дружбы народов, сохранению и популяризации русского языка и российской культуры за рубежом.
После торжественной церемонии награждения Владимир Путин отправится на Красную площадь к памятнику Минину и Пожарскому для возложения цветов.