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Россияне празднуют День народного единства
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    Россияне празднуют День народного единства

    12:44  4 Ноября 2017
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    Россияне празднуют День народного единства

    Москва, 4 ноября. Сегодня в России стартуют праздничные торжества в честь Дня народного единства.

    Введенный в 2005 году праздник ссылается на события 1612 года, на окончание Смутного времени в истории России и символизирует способность ее народов сплотиться.

    В этот день во всех городах страны пройдут праздничные митинги и концерты, а также многочисленные исторические реконструкции.

     

     

     

    #челябинск #chelly #кировка#деньнародногоединства#Россия На центральной улице города прошёл митинг, посвящённый Дню народного единства. Всех собравшихся с праздником поздравили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов, председатель ЗСО Челябинской области Владимир Мякуш, Высокопресвещенейший Никодим, митрополит Челябинский и Златоустовский, муфтий Челябинской области и Курганской Ринат Раев. Для зрителей была организована концертная программа с вокальными и танцевальными номерами от коллективов Челябинска и Челябинской области. День народного единства - это день, который напоминает нам о том, что наша страна и народ едины и сплочены. Мы должны уважать прошлое, беречь настоящее и думать о будущем.

    Публикация от Yuri Panov (@panovyuri)

     

    #деньнародногоединства#4ноября2017#мыедины#

    Публикация от Элечка???????? (@kamelyanka)

     

    Друзья, всех с праздником! С Днём народного единства! Это достаточно молодой праздник, но посвящен он событию, произошедшему более 400 лет назад в период Смутного времени. В этот день в 1612 году ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польскими интервентами и освободило Москву... В единстве народа - сила России!#russia#history#4ноября#деньнародногоединства#москва#мининипожарский#силавединстве#курск#kursk#kurskregion#молодежь46#patriot#патриотизм#dramteatrkursk

    Публикация от Juliana Zhagaparova (@yulianachkazhagaparova)

    В Москве главное торжество проходит на территории столичного спорткомплекса «Лужники».

     

     

    #лужники #деньнародногоединства #подольск #ефросиниягыштемуле #женшинымигранты

    Публикация от Ефросиния Гыштемулте (@efrosynyagyshtemulte)

     

    В рамках празднований президент России Владимир Путин в Кремле вручит государственные награды за вклад в укрепление единства российской нации. Также наградой будут отмечены иностранные граждане, которые способствовали укреплению дружбы народов, сохранению и популяризации русского языка и российской культуры за рубежом.

    После торжественной церемонии награждения Владимир Путин отправится на Красную площадь к памятнику Минину и Пожарскому для возложения цветов.

    Автор: Юлия Кошкина
    #россия #день народного единства #праздник
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