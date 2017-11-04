Россияне празднуют День народного единства

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Москва, 4 ноября. Сегодня в России стартуют праздничные торжества в честь Дня народного единства.

Введенный в 2005 году праздник ссылается на события 1612 года, на окончание Смутного времени в истории России и символизирует способность ее народов сплотиться.

В этот день во всех городах страны пройдут праздничные митинги и концерты, а также многочисленные исторические реконструкции.

День народного единства в Симферополе #праздник#деньнародногоединства#Симферополь#Крым Публикация от Marina Moskalyuk (@marinamoskalyuk) Ноя 4 2017 в 2:15 PDT

#деньнародногоединства#4ноября2017#мыедины# Публикация от Элечка???????? (@kamelyanka) Ноя 4 2017 в 2:14 PDT

В Москве главное торжество проходит на территории столичного спорткомплекса «Лужники».

#лужники #деньнародногоединства #подольск #ефросиниягыштемуле #женшинымигранты Публикация от Ефросиния Гыштемулте (@efrosynyagyshtemulte) Ноя 4 2017 в 2:15 PDT

В рамках празднований президент России Владимир Путин в Кремле вручит государственные награды за вклад в укрепление единства российской нации. Также наградой будут отмечены иностранные граждане, которые способствовали укреплению дружбы народов, сохранению и популяризации русского языка и российской культуры за рубежом.

После торжественной церемонии награждения Владимир Путин отправится на Красную площадь к памятнику Минину и Пожарскому для возложения цветов.