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ФАС: У РЖД нет проблем с продажей билетов в плацкартные и общие вагоны
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    ФАС: У РЖД нет проблем с продажей билетов в плацкартные и общие вагоны

    12:30  4 Ноября 2017
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    ФАС: у РЖД нет проблем с продажей билетов в плацкартные и общие вагоны

    РЖД сообщили о прекращении продаж билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением после 1 января 2018 года, объяснив это тем, что ФАС до сих пор не приняла решение по тарифам на пассажирские перевозки в 2018 году. Начальник управления общественных связей Федеральной антимонопольной службы Ирина Кашунина, в свою очередь, считает, что у РЖД нет проблем с продажей билетов в плацкарт и общие вагоны.

    «На самом деле, никакой проблемы не существует. Вся нормативная база утверждена, и РЖД могут продавать билеты по существующим тарифам. Речь идет лишь о пересмотре тех тарифов, которые они просили рассмотреть. По просьбе Минтранса совещание в правительстве на эту тему назначено на следующую неделю. Повторюсь, никто не мешает РЖД продавать билеты уже сейчас по существующим тарифам. Никакой проблемы нет», — сообщила представитель антимонопольного ведомства корреспонденту Федерального агентства новостей.

    Напомним, ранее «Российские железные дороги» анонсировали приостановку продажи  билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года, с 3 ноября. В РЖД объяснили это отсутствием решения ФАС по уровню тарифов на 2018 год.

    Антимонопольный орган настаивает на том, что тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров необходимо снизить. Минтранс и Минэкономразвития в свою очередь выступают против снижения тарифов. 

    Автор: Михаил Блинов
    #тарифы #ржд #транспорт
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