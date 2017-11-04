ФАС: у РЖД нет проблем с продажей билетов в плацкартные и общие вагоны

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РЖД сообщили о прекращении продаж билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением после 1 января 2018 года, объяснив это тем, что ФАС до сих пор не приняла решение по тарифам на пассажирские перевозки в 2018 году. Начальник управления общественных связей Федеральной антимонопольной службы Ирина Кашунина, в свою очередь, считает, что у РЖД нет проблем с продажей билетов в плацкарт и общие вагоны.

«На самом деле, никакой проблемы не существует. Вся нормативная база утверждена, и РЖД могут продавать билеты по существующим тарифам. Речь идет лишь о пересмотре тех тарифов, которые они просили рассмотреть. По просьбе Минтранса совещание в правительстве на эту тему назначено на следующую неделю. Повторюсь, никто не мешает РЖД продавать билеты уже сейчас по существующим тарифам. Никакой проблемы нет», — сообщила представитель антимонопольного ведомства корреспонденту Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее «Российские железные дороги» анонсировали приостановку продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года, с 3 ноября. В РЖД объяснили это отсутствием решения ФАС по уровню тарифов на 2018 год.

Антимонопольный орган настаивает на том, что тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров необходимо снизить. Минтранс и Минэкономразвития в свою очередь выступают против снижения тарифов.