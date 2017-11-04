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«Газпром» завершил строительство «Турецкого потока» на территории России
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    «Газпром» завершил строительство «Турецкого потока» на территории России

    12:22  4 Ноября 2017
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    «Газпром» завершил строительство «Турецкого потока» на территории России

    Москва, 4 ноября. В исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции в субботу вошла первая нитка морского газопровода «Турецкий поток». Таким образом, «Газпром» завершил строительство морских участков «Турецкого потока» на территории России.

    «Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами», — говорится в сообщении оператора проекта South Stream Transport B. V.

    Ожидается, что транспортировка газа по «Турецкому потоку» начнется в декабре 2019 года. К настоящему времени построено почти 25% морского участка, уложено 448 километров по двум ниткам газопровода.

    Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к продлению газопровода «Турецкий поток» в другие страны Европы после получения твердых юридических гарантий со стороны Брюсселя.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #газпром #турецкий поток
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