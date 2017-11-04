Шесть самолетов не смогли сесть в Красноярске из-за сильного ветра

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Красноярск, 4 ноября. Шесть пассажирских самолетов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Норильска и Новосибирска из-за сложных метеоусловий не смогли сесть в аэропорту Красноярска. Они вынуждены были уйти на запасной аэродром или вернуться назад.

«По метеоусловиям в аэропорт Абакана ушли рейсы №6573 из «Пулково», №71 и №1484, вылетевшие из Москвы, и №107 из Норильска. Рейс №553 из Екатеринбурга приземлился в аэропорту Кемерово, рейс №417 из «Толмачево» вернулся обратно в Новосибирск», — рассказал ТАСС представитель красноярского аэропорта «Емельяново» Никита Палеха

Он отметил, что порывы ветра в районе аэропорта достигали 30 м/с, а решение об уходе на запасной аэродром или возвращении в пункт вылета командиры воздушных судов принимали самостоятельно. При этом остальные рейсы приземлились в аэропорту «Емельяново» в штатном режиме, отметил представитель аэропорта.