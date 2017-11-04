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Сирия новости 4 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме, население Хадера выступает против вторжения Израиля
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    Сирия новости 4 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме, население Хадера выступает против вторжения Израиля

    12:30  4 Ноября 2017
    426

    Сирия новости 4 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме, население Хадера выступает против вторжения Израиля

    Сирия, 4 ноября. ВКС РФ наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Хаме, жители города Хадер организовали акцию протеста против вторжения Израиля, «Джейш аль-Ислам» готовит атаку на позиции САА в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по террористам ИГ1 и «Ан-Нусры» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»: несет потери в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме, атаковала САА в провинции Эль-Кунейтра.

    «Джейш аль-Ислам»: укрепляет позиции в Восточной Гуте.

    Сирия новости 4 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме, население Хадера выступает против вторжения Израиля

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 4 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме, население Хадера выступает против вторжения Израиля

    В Восточной Гуте продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Smart News Agency передает, что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций боевиков в районе Айн Тарма. Ранее сообщалось, что радикалы «Джейш аль-Ислам» укрепляют позиции у линии соприкосновения с правительственными войсками в районе поселения Хош Ад-Давахира. Военный источники пишут, что боевики стягивают силы для дальнейшего нападения на расположения сирийской армии. Предполагается, что под угрозой атак находятся позиции армии САР в окрестностях поселений Хош ад-Давахира, Ан-Нашабия, Ар-Рейхан, а также на окраине района Джобар.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 4 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме, население Хадера выступает против вторжения Израиля

    Информагентство Smart News Agency сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков антиправительственных формирований в районе города Аль-Хаджиб.

    Российские военные доставили гуманитарную помощь в поселение Лялят Мохаммад, сообщает агентство ТАС. Кроме того, российские медики осмотрели более 200 жителей населенного пункта, в том числе 130 детей. Отмечается, что в ближайшее время гуманитарный конвой отправится в несколько соседних населенных пунктов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 4 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме, население Хадера выступает против вторжения Израиля

    ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 в районе населенного пункта Ар-Рахаджана, передает Smart News Agency. Ранее сообщалось, что российская авиация провела ряд воздушных атак укрепрайонов террористов ИГИЛ1 на востоке региона. По данным военных источников в результате боевых вылетов ликвидировано, по меньшей мере, девять боевиков «Исламского государства»1.

    На северо-востоке провинции Хама продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Тахрир аш-Шам». Военные действия разворачиваются недалеко от поселений Абу Ляффи, Аш-Шакусия и Умм Амьял. Ранее сообщалось, что благодаря эффективной работе ВКС РФ армия САР взяла под контроль несколько стратегически важных населенных пунктов. Боевики «Ан-Нусры» оказывают упорное сопротивление, однако САА при поддержке ВКС РФ успешно отбивают контратаки радикалов.  

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 4 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме, население Хадера выступает против вторжения Израиля

    Жители населенного пункта Хадер организовали акцию протеста против присутствия в регионе боевиков, поддерживаемых Израилем, и вторжения израильской армии, передает один из местных источников в Facebook (@dimashq.now).В это же время, по информации RT, командование ВС Израиля заявляет о готовности вооруженных сил страны войти на территорию Сирии под предлогом защиты друзов, проживающих в Хадере.

    Накануне в городе произошел террористический акт. Смертник подорвал себя на въезде в населенный пункт. В результате инцидента погибло шесть человек и более 20 мирных жителей получили ранения. Также сообщалось, что боевики группировок «Джейш Мухаммад» и «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции армии САР недалеко от Хадера. Сейчас расположения Сирийской арабской армии (САА) находятся под обстрелом радикалов.

    Ирак

    Сирия новости 4 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме, население Хадера выступает против вторжения Израиля

    Иракские флаги появились на нескольких зданиях города Аль-Каим, передает информационное агентство Alwaght. В минувшие сутки город был полностью освобожден от террористов «Исламского государства». Таким образом, под контролем правительственных войск оказался главный транспортный узел между позициями ИГИЛ в Сирии и Ираке. Иракские войска совместно с отрядами «Хашд аш-Шааби» продолжает кампанию по зачистке от ИГИЛ провинции Анбар. Проправительственные силы поддерживают бойцы «Хезболлы». Один из командиров ливанского военизированного формирования написал в своем Twitter (@aali4573), что бригады «Хезболлы» будут участвовать в ликвидации террористов «Исламского государства», как на территории Ирака, так и в сирийском Абу Кемале.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #эль-кунейтра #тахрир аш-шам #аль-каим #хадер
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