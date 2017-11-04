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Эксперты назвали средневзвешенную цену нового легкового автомобиля в России
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    Эксперты назвали средневзвешенную цену нового легкового автомобиля в России

    13:51  4 Ноября 2017
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    Эксперты назвали средневзвешенную цену нового легкового автомобиля в России

    Москва, 4 ноября. Средневзвешенная стоимость легкового автомобиля, продаваемого на российском рынке, выведена специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Так, был составлен рейтинг автомобилей из 40 марок с объемом продаж более 500 единиц за девять месяцев 2017 года.

    Автомобили Land Rover оказались наиболее дорогими. Средняя стоимость составила 5,68 млн рублей.

    Как отмечают специалисты, средние цены на машины многих брендов, являющихся представителями массового сегмента, оказались выше средневзвешенного ценника авто зарубежной марки в целом по России. При том, что средняя цена иномарки составляет 1,54 млн рублей, Honda, Toyota, Subaru и Mitsubishi продемонстрировали показатели выше средневзвешенной стоимости на российском авторынке — их можно приобрести от 1,9 до 2,2 млн рублей.

    Машины Datsun, Ravon и Lada стали самыми доступными автомобилями на локальном рынке  — их ценник едва превысил 0,5 млн рублей, передает интернет-издание «Политэксперт».

    Напомним, ранее сообщалось, что российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» за октябрь увеличила продажи автомобилей Lada на 22,9%.

    Автор: Тимур Румянцев
    #автомобили
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