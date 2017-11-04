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Путин поздравил телецентр «Останкино» с 50-летним юбилеем
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    Путин поздравил телецентр «Останкино» с 50-летним юбилеем

    12:00  4 Ноября 2017
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    Путин поздравил телецентр «Останкино» с 50-летним юбилеем

    Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников «Останкино» с 50-летним юбилеем телецентра.

    Соответствующее распоряжение главы государства было направлено коллективу «Останкино» 4 ноября в день рождения телецентра. Владимир Путин поздравил сотрудников телерадиовещания, а также поблагодарил их за плодотворную работу и вклад в развитие отечественного телевидения и радио, сообщает РИА Новости.

    Телевизионный центр «Останкино» был введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года. На следующий день работу в «Останкино» начали четыре телеканала и три радиовещательных канала. В день 50-летия Октябрьской революции – 7 ноября 1967 года – в «Останкино» провели первую цветную телетрансляцию парада на Красной площади.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #путин #юбилей #останкино
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