Путин поздравил телецентр «Останкино» с 50-летним юбилеем

В Избранное

Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников «Останкино» с 50-летним юбилеем телецентра.

Соответствующее распоряжение главы государства было направлено коллективу «Останкино» 4 ноября в день рождения телецентра. Владимир Путин поздравил сотрудников телерадиовещания, а также поблагодарил их за плодотворную работу и вклад в развитие отечественного телевидения и радио, сообщает РИА Новости.

Телевизионный центр «Останкино» был введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года. На следующий день работу в «Останкино» начали четыре телеканала и три радиовещательных канала. В день 50-летия Октябрьской революции – 7 ноября 1967 года – в «Останкино» провели первую цветную телетрансляцию парада на Красной площади.