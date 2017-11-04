Сирия страдает от боевиков, поддерживаемых Тель-Авивом: Израиль пытается увеличить зону своей оккупации в Эль-Кунейтре

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Напряженность на юго-западе Сирии продолжает расти. Сообщается, что количество жертв вчерашнего теракта в населенном пункте Хадер провинции Эль-Кунейтра возросло до 30 человек, из них — 9 убитых и 23 раненых. Напомним, накануне на въезде в город, расположенный вблизи оккупированной Израилем территории Голанских высот, подорвал себя смертник «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ). Сразу после этого боевики «Сирийской свободной армии» возобновили атаки на позиции сирийских правительственные войск.

Как сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на местные органы власти, сотни жителей Голанских высот вышли на улицы, чтобы выразить протест против поддержки Израилем атаки, совершенной на Хадер.

Израильские силы, в свою очередь, закрыли все дороги, ведущие из Палестины, чтобы предотвратить приход сотен арабских граждан для поддержки сирийского народа.

По имеющейся информации, население Мадждаля Шамса, состоящее из друзов, направилось к сирийско-израильской границе, чтобы воспрепятствовать прибытию боевиков в город Хадер. Как сообщает источник в Twitter, израильские друзы пересекли условную границу в Голанских высотах, чтобы помочь САА в сражении с боевиками.

Одновременно с этим, сотни друзов из Хадера после нападения боевиков «Свободной сирийской армии» пытаются, наоборот, бежать из города в Израиль.

ЦАХАЛ заявил о своей готовности прийти на помощь хадерским друзам, подчеркнув в своем сообщении, что Израиль готов не допустить оккупации боевиками сирийского города.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что теракт, проведенный «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ), и атака «Сирийской свободной армии» вблизи Голанских высот, безусловно, обострили ситуацию как в данном районе, так и, в целом, в Сирии:

«Я напомню, «Сирийская свободная армия» поддерживается Турцией, а «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в РФ), конечно, не напрямую, но получает поддержку от Израиля. Это нам говорили наши сирийские коллеги, когда я бывал в Сирии. «Джебхат ан-Нусра» несколько раз меняла названия и сейчас называется «Хайят Тахрир аш-Шам». Подразделения, которые в него входят, также имеют различные лейблы».

По мнению эксперта, ситуация вокруг Хадера провоцирует серьезные обострения в регионе, и Израиль под предлогом защиты территории от якобы атак боевиков может попытаться оккупировать ее и закрепить за ней контроль:

«Здесь могут возникнуть такие сценарии, что и некоторые палестинские силы и группировки могут перейти границу и начать поддержку, в том числе, и военную, сирийских сил. Та ситуация, которая сложилась в районе Голан, еще раз подчеркивает, что все соглашения, достигнутые представителями сирийских властей с вооруженными группировками, в том числе и с «Сирийской свободной армией», — это достаточно хрупкие соглашения, которые могут быть нарушены в любое время со стороны вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции».

Поэтому, естественно, вопрос встает о том, чтобы как-то поддержать эти соглашения и заставить вооруженные группировки их соблюдать:

«Но заставить их можно только принуждением и, в том числе, военным. Ситуация в Сирии сложная, сирийский конфликт далек от завершения, и то, что мы сейчас наблюдаем в районе Голан, подтверждает это. Здесь необходимо учитывать, что роль и сирийской правительственной армии и российских военных в Сирии будет возрастать в плане как раз поддержания мира».

Эксперт также напомнил, что Израиль — это стратегический союзник Соединенных Штатов, и защита интересов Израиля является приоритетом в местной политике Вашингтона:

«Об этом заявляли все президенты США, в том числе, и Дональд Трамп. А при Трампе мы видим сближение израильского руководства с американским. И, конечно, в позиции Израиля учитывается роль Соединенных Штатов, которая определяется именно стратегической поддержкой Израиля в регионе. Конечно, Вашингтон будет оказывать дипломатическую, политическую поддержку Израилю, а возможно и какую-то военную, если учесть, что подразделения спецназа Соединенных Штатов находятся в Сирии. В Сирии также создано около десяти опорных пунктов США. Поэтому такого вида поддержки также исключать нельзя».

Наш собеседник резюмировал:

«Израиль в регионе реализует свои интересы, а один из главных интересов Израиля — это закрепить контроль над оккупированными Голанскими высотами. И, разумеется, Израиль будет стараться расширить зону оккупации под предлогом защиты от группировок боевиков».

1 Организация запрещена на территории РФ.