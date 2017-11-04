Провокации националистов движения «Артподготовка» пресекли в Москве и области

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Москва, 4 ноября. В Москве и Московской области провели более 20 обысков, связанных с задержаниями участников экстремистской организации «Артподготовка».

Следственные действия начались с раннего утра 4 ноября, сообщает РБК. Обыски проводят сотрудники департамента по борьбе с экстремизмом МВД при поддержке сотрудников ФСБ.

Задержанные накануне участники запрещенной в России организации «Артподготовка» уже начали давать показания, кроме того, у них изъяты электронные носители, благодаря чему в деле появились новые имена и адреса, была пополнена доказательная база.

В ходе обысков была изъята литература экстремистского содержания, одежда с националистической символикой, компьютеры, телефоны и другие электронные носители.

Члены экстремистской организации «Артподготовка», созданной беглым оппозиционером Вячеславом Мальцевым для организации в России революции, планировали напасть на полицейских и спровоцировать беспорядки 4 и 5 ноября. Всех экстремистов, действовавших в Московском регионе, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове, задержали, у них изъяли 15 коктейлей Молотова.