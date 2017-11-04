Аксенов: Украинские власти развязали масштабную информационную войну против Крыма

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Симферополь, 4 ноября. Украинские власти и спецслужбы ведут масштабную информационную войну против Крыма и России, заявил глава Крымской республики Сергей Аксенов.

Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook, отметив, что к подрывной работе привлекают бывших жителей полуострова, которые после воссоединения Крыма с Россией уехали на Украину.

«В этой войне используются и наши сограждане – иногда «втёмную», а иногда и за деньги», — также сообщил Аксенов.

Глава Крыма призвал граждан и, в первую очередь, блогеров и журналистов быть внимательными и отличать конструктивную критику от информационных вбросов.

«Их цель понятна: раскачать ситуацию на полуострове в преддверии президентских выборов, внести раздор в многонациональное крымское сообщество, разжечь страсти, дискредитировать Россию и поставить под сомнение наш исторический выбор. Для этого используются любые поводы, любые слухи», — подчеркнул он.

Сергей Аксенов также отметил, что правительство республики приветствует объективную критику и прислушивается к общественности.

«Считаю, что открытость власти – важная часть стратегии информационной безопасности», — заключил Аксенов.

Напомним, ранее глава республики сообщил, что единство с Россией в течение долгих лет было «крымской мечтой».