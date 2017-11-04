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Новороссия
Аксенов: Украинские власти развязали масштабную информационную войну против Крыма
Новороссия
Аксенов: Украинские власти развязали масштабную информационную войну против Крыма
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    Аксенов: Украинские власти развязали масштабную информационную войну против Крыма

    11:44  4 Ноября 2017
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    Аксенов: Украинские власти развязали масштабную информационную войну против Крыма

    Симферополь, 4 ноября. Украинские власти и спецслужбы ведут масштабную информационную войну против Крыма и России, заявил глава Крымской республики Сергей Аксенов.

    Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook, отметив, что к подрывной работе привлекают бывших жителей полуострова, которые после воссоединения Крыма с Россией уехали на Украину.

    «В этой войне используются и наши сограждане – иногда «втёмную», а иногда и за деньги», — также сообщил Аксенов.

    Глава Крыма призвал граждан и, в первую очередь, блогеров и журналистов быть внимательными и отличать конструктивную критику от информационных вбросов.

    «Их цель понятна: раскачать ситуацию на полуострове в преддверии президентских выборов, внести раздор в многонациональное крымское сообщество, разжечь страсти, дискредитировать Россию и поставить под сомнение наш исторический выбор. Для этого используются любые поводы, любые слухи», — подчеркнул он.

    Сергей Аксенов также отметил, что правительство республики приветствует объективную критику и прислушивается к общественности.

    «Считаю, что открытость власти – важная часть стратегии информационной безопасности», — заключил Аксенов.

    Напомним, ранее глава республики сообщил, что единство с Россией в течение долгих лет было «крымской мечтой».

    Автор: Татьяна Барашкова
    #крым #сергей аксенов #информационная война
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