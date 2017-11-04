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В РЖД рассказали, когда возобновятся продажи билетов в плацкарт и общие вагоны
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    В РЖД рассказали, когда возобновятся продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

    11:55  4 Ноября 2017
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    В РЖД рассказали, когда возобновятся продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

    Москва, 4 ноября. Государственная компания ООО «Российские железные дороги» временно прекратила продажу билетов в общие и плацкартные вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании с отправлением с 1 января 2018 года. Исключение составят скоростные поезда, о чем говорится в сообщении, размещенном на сайте РЖД.

    При этом в организации заверили, что продажи билетов возобновятся, как только Федеральная антимонопольная служба определится с тарифами. При этом пассажирам компенсируют разницу в цене или предложат возвратить билеты без штрафных санкций в случае, если тарифы будут отличаться от прежних.

    Ранее ведомство предложило снизить на 10% железнодорожные тарифы на дальние пассажирские перевозки в общих и плацкартных вагонах. По словам главы ФАС Александра Редько, соответствующее предложение объясняется «созданием экономических стимулов для населения».

    «Надо ориентироваться на состояние конкуренции и доходы населения, — отметил он. — Авиаперевозчики снижают на 10% стоимость своих перевозок, и все клиенты с железных дорог уходят на авиацию».

    Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляет АО «Федеральная пассажирская компания», которая является «дочкой» РЖД. Тариф на плацкарты и общие вагоны для нее определяет ФАС. Тарифы на перевозки в СВ, купе и люксах устанавливает ФПК по согласованию с ФАС, передает RT.

    Автор: Тимур Румянцев
    #фас #ржд
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