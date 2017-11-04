Навальный планирует собрать сторонников в Иркутске в опасном для жизни и здоровья здании-самострое

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Иркутск, 4 ноября. Команда блогера Навального выбрала для проведения встречи со сторонниками опасное здание.

Встреча должна пройти в здании мебельного центра «Москва» в Иркутске. Об этом сам Навальный сообщил в соцсетях, передает Nation News.

Как сообщают СМИ со ссылкой на власти Иркутска, владелец здания, в котором Навальный планирует провести встречу, перестроил его с нарушением строительных норм. Дополнительный этаж, который надстроили по желанию бизнесмена, был возведен незаконно. Строительно-судебная экспертиза показала, что самовольная достройка опасна для жизни и здоровья людей, которые находятся внутри здания и рядом с ним. В отношении бизнесмена заведено исполнительное производство.

Иркутян предупреждают, что встреча с блогером может быть просто физически опасной - из-за неверно перестроенного здания.