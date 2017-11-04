«Война с памятью»: посол РФ в Польше прокомментировал снос памятников советским солдатам

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Варшава, 4 ноября. В преддверии Дня народного единства RT пообщался с послом России в Польше Сергеем Андреевым.

По мнению дипломата, несмотря на то что памятная дата приурочена к изгнанию польских захватчиков из Москвы в 1612 году, праздник не воспринимается поляками негативно, передает RT.

«Я думаю, что люди непредубеждённые прекрасно понимают, что эта дата в российском сознании не направлена против Польши, против польского народа, особенно сейчас, когда с тех пор прошло столько времени», — рассказал Андреев.

Андреев также прокомментировал недавно принятый в Польше закон о декоммунизации. Посол отметил, что, демонтируя памятники советским солдатам, Польша ведет войну «с памятью о тех, кто освободил страну».

«Люди каждый год в годовщину освобождения своего города приходили к этим памятникам вспоминать эти события. Поэтому, когда сейчас принимаются решения о том, чтобы эти памятники убрать, фактически война ведется не против памятников как таковых, война ведётся с памятью, с памятью о том, кто освобождал, кто спасал Польшу».

Польские власти подчеркивают, что воинские захоронения являются местами уважения, почитания, независимо от того, при каких обстоятельствах иностранные военнослужащие погибли на территории Польши.

«Для польской стороны неважно, были ли это советские солдаты, которые Польшу освобождали, или это были солдаты Вермахта, которые Польшу оккупировали», - отметил посол.

Андреев заявил, что Россия никогда не согласится с позицией Польши по данному вопросу:

«Война с исторической памятью для нас абсолютно неприемлема. Мы с такой логикой никогда не согласимся».

Говоря о решении вопросов, касающихся сложных событий нашей совместной истории, дипломат высказал разочарование польской стороной:

«Мы до определённого момента честно пытались находить с нашими польскими партнёрами взаимопонимание. Но в последнее время пришли к выводу, что это сейчас, в нынешних условиях, не имеет смысла».

Андреев также заявил, что польские власти ведут активную пропагандистскую работу по теме декоммунизации «на всех уровнях, в том числе через школы, высшие учебные заведения, СМИ, академическую среду».

При этом он подчеркнул, что Россия не должна поддаваться на провокации и действовать аналогичными методами:

«Важно сохранять холодную голову, чувство собственного достоинства, ни в коем случае не поддаваться на провокации, не срываться на какие-то непродуманные, инстинктивные действия».

На вопрос о том, как Россия показывается в местных СМИ, посол рассказал, что здесь действует правило «о России либо плохо, либо ничего»: вся информация, которая идет о России, подаётся почти исключительно в негативном ключе.