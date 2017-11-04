День народного единства в Иркутске отмечают выставкой, концертом и встречей с Дедом Морозом

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Иркутск, 4 ноября. Приуроченный ко Дню народного единства и к 80-летию Иркутской области съезжий праздник «Я горжусь, что родился в Сибири» состоялся в эту субботу в Иркутске. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко торжественно открыл мероприятие, началу торжеству положило шествие, для горожан выступили творческие коллективы.

«В Иркутской области живут представители более 130 национальностей, и всегда эти люди готовы помочь друг другу, — отметил губернатор. — А когда стране тяжело, то мы тоже приходим на помощь».

По словам Левченко, праздник единения играет важную роль в таком многоконфессиональном и многонациональном государстве, как Россия. Глава Прибайкалья отметил, что сегодня во всех муниципалитетах региона отмечается День народного единства.

Отметим, что в рамках мероприятия в Иркутске проходят выступления творческих коллективов, выставка декоративно-прикладного творчества «Земли Сибирской золотые россыпи» и областной фестиваль-конкурс игрового творчества «Игроград» с участием Деда Мороза из Великого Устюга.

Напомним, праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, собрал жителей Кузбасса на Площади искусств в Кемерово.