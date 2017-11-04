Хитростью или наглостью: США попытаются разместить миротворцев на границе Украины и РФ

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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер предложил Киеву не вносить в ООН резолюцию по размещению миротворцев в Донбассе, которая могла бы противоречить предложению России. Об этом Волкер заявил на своем брифинге с журналистами.

«Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении минских соглашений, в частности, в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут», — сказал дипломат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что российская сторона всячески приветствует размещение вооруженного миротворческого контингента в Донбассе. По мнению главы государства, миротворцы должны быть размещены на линии разграничения. Позже, во время телефонных переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель, национальный лидер допустил размещение контингента в местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ.

Киев же в свою очередь неоднократно говорил о том, что миротворцы должны быть размещены в том числе и на российско-украинской границе.

Политический аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сделал предположение, что украинская резолюция изначально являлась креатурой США, а не Киева.

«На самом деле, на мой взгляд, эта резолюция была подготовлена Соединенными Штатами, и ими же отменена, потому что США в лице господина Волкера что-то надеются получить от России и совершенно не стесняются говорить об этом вслух», — рассуждает Владимир Брутер.

По словам политолога, Волкер надеется хитростью, либо наглостью добиться размещения войск ООН на границе с Россией. Брутер говорит, что в этом и состоит основной расчет дипломата, за которым стоит очень много слов и действий; в том числе предложение Украине отозвать свою резолюцию.

«Его позиция довольно проста, она не требует напряженного мыслительного процесса, чтобы просчитать, что он будет предлагать. Он надеется, что встретится с Сурковым [Вячеславом, помощником президента РФ] и опять будет ходить вокруг того, вокруг чего ходил в предыдущий раз [размещение миротворцев на границе Украины и России]. Собственно, для этого он вчера и собирал журналистов», — продолжает эксперт.

Брутер напомнил, что украинская резолюция также подразумевает размещение миротворцев на границе с Россией. По мнению политолога, американский дипломат планирует добиться размещения вооруженных сил в этой зоне постепенно.

«Сначала он будет настаивать на том, чтобы контингент был размещен внутри ЛДНР. В этом вопросе есть очень много промежуточных решений. Естественно, если он предложит поставить контингент сразу на границе с Россией, из этого ничего не выйдет. Но цель его состоит именно в этом. А средства ее достижения могут быть более паллиативными», — заключил аналитик.

Накануне украинский президент Петр Порошенко объявил, что ракетные войска и украинская артиллерия должны быть готовы в любую минуту вернуться в Донбасс. Владимир Брутер напомнил, что артиллерийские формирования никуда не уходили, ведь обстрелы ДНР и ЛНР никогда не прекращались.