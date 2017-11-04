Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Навальный планирует собрать сторонников в Иркутске в опасном для жизни и здоровья здании-самострое
Технологии
Япония установит радар для наблюдения за космическим мусором к 2023 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Япония установит радар для наблюдения за космическим мусором к 2023 году

    11:04  4 Ноября 2017
    47

    Япония установит радар для наблюдения за космическим мусором к 2023 году

    Токио, 4 ноября. Минобороны Японии планирует установить радар для слежения за космическим мусором на орбите Земли к 2023 году. Он станет первым подобным оборудованием в стране.

    С помощью радара японское Минобороны планирует предотвращать столкновение космического мусора с космическими аппаратами, которые находятся на орбите: если такая угроза возникнет, специалисты смогут оперативно ее предотвратить, скорректировав орбиту спутника.

    Также радар предлагают применять для отслеживания потенциального использования оружия в целях уничтожения космических аппаратов, сообщает японское издание Sankei Shimbun.

    На установку радара собираются потратить около 38 миллионов долларов. Устройство разместят в западной префектуре Ямагути на территории одного из объектов японских сил самообороны.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #япония #космос #радар #космический мусор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        171
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        1159
        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        2:00   4 Ноября 2017
        74
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        864