Япония установит радар для наблюдения за космическим мусором к 2023 году

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Токио, 4 ноября. Минобороны Японии планирует установить радар для слежения за космическим мусором на орбите Земли к 2023 году. Он станет первым подобным оборудованием в стране.

С помощью радара японское Минобороны планирует предотвращать столкновение космического мусора с космическими аппаратами, которые находятся на орбите: если такая угроза возникнет, специалисты смогут оперативно ее предотвратить, скорректировав орбиту спутника.

Также радар предлагают применять для отслеживания потенциального использования оружия в целях уничтожения космических аппаратов, сообщает японское издание Sankei Shimbun.

На установку радара собираются потратить около 38 миллионов долларов. Устройство разместят в западной префектуре Ямагути на территории одного из объектов японских сил самообороны.