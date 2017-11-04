СК РФ расследует таинственное исчезновение главы поселка в Амурской области

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Благовещенск, 4 ноября. После исчезновения жителя поселка Новобурейский Бурейского района Амурской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Региональные СМИ сообщают, что речь идет о 39-летнем главе поселка Андрее Новокрещенове, который 2 ноября не вернулся домой, а его автомобиль нашли сгоревшим 3 ноября на федеральной трассе «Амур» в районе села Долдыкан.

Как сообщает СУСК РФ по Амурской области в субботу, Бурейским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время устанавливается местонахождение пропавшего, а также обстоятельства его исчезновения.

Напомним, ранее оперативники нашли автомобиль со следами крови в салоне в городе Комсомольск-на-Амур Хабаровского края, однако владельца машины не обнаружили, по данному факту было возбуждено уголовное дело.