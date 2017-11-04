Сотни жителей Кузбасса празднуют День народного единства в центре Кемерова

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Кемерово, 4 ноября. Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, собрал жителей Кузбасса на Площади искусств в Кемерово.

Центральным событием в рамках празднования Дня народного единства в Кемерово стал масштабный концерт областного фестиваля национальных культур «Мы живём семьёй единой-2017». Мероприятие собрало сотни местных жителей на Площади искусств Государственной филармонии Кузбасса. Начало концерта запланировано на 12 часов дня, перед зрителями выступят самые лучшие творческие и национальные коллективы города, сообщает «Газета Кемерова».

Также праздничная программа включает в себя концерт народных творческих коллективов, который состоится в 15 часов дня во «Дворце культуры шахтёров». Кроме этого, в городе с самого утра проходит турнир «Кубок Кузбасса» по русскому хоккею в валенках среди студенческих команд.