Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Навальный планирует собрать сторонников в Иркутске в опасном для жизни и здоровья здании-самострое
Общество
Сотни жителей Кузбасса празднуют День народного единства в центре Кемерова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сотни жителей Кузбасса празднуют День народного единства в центре Кемерова

    11:24  4 Ноября 2017
    44

    Сотни жителей Кузбасса празднуют День народного единства в центре Кемерова

    Кемерово, 4 ноября. Праздничный концерт, посвященный  Дню народного единства, собрал жителей Кузбасса на Площади искусств в Кемерово.

    Центральным событием в рамках празднования Дня народного единства в Кемерово стал масштабный концерт областного фестиваля национальных культур «Мы живём семьёй единой-2017». Мероприятие собрало сотни местных жителей на Площади искусств Государственной филармонии Кузбасса. Начало концерта запланировано на 12 часов дня, перед зрителями выступят самые лучшие творческие и национальные коллективы города, сообщает «Газета Кемерова».

    Также праздничная программа включает в себя концерт народных творческих коллективов, который состоится в 15 часов дня во «Дворце культуры шахтёров». Кроме этого, в городе с самого утра проходит турнир «Кубок Кузбасса» по русскому хоккею в валенках среди студенческих команд.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кемерово
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        171
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        1159
        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        2:00   4 Ноября 2017
        74
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        864