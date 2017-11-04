Эксперт объяснил, почему Украине не грозит распад

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Москва, 4 ноября. Украина не распадается только потому, что ее соседи не проявляют в этом заинтересованности. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Как отметил эксперт, Украина не распадается только потому, что соседи этого государства не проявляют в этом заинтересованности и видят в этом больше проблем для себя, чем выгоды.

Говоря том, что Украину захлестнула волна заказных убийств, эксперт отметил, что в этой стране в настоящее время можно наблюдать упадок государства, его институтов, законодательной, исполнительной и судебной властей.

«Все это можно назвать одним словом: деградация», — добавил Безпалько, передает интернет-издание «Свободная пресса».

Напомним, ранее еще один эксперт высказал мнение, что Украина стоит на пороге больших политических перемен.