Девять нарушений режима перемирия зафиксировала РФ в Сирии за сутки

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Москва, 4 ноября. Наблюдатели из России зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня в Сирии за прошедшие сутки, представители Турции – четыре, сообщило Минобороны РФ.

В основном случаи ведения огня были зафиксированы в районах, где контроль осуществляют боевики запрещенных в Росси группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1.

По данным ведомства, российские представители совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима перемирия отметили девять случаев стрельбы в Алеппо, Хаме, Хомсе, Эль-Кунейтре, Даръа.

Турецкие наблюдатели сообщили о четырех нарушениях в Алеппо и Дамаске. При этом обстановка в зонах деэскалации стабильная, пишет ТАСС.

Напомним, 3 ноября военное ведомство России сообщило об 11 случаях ведения огня в сирийских зонах деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.