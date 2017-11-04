«Крымская мечта» осуществилась благодаря Путину — Аксенов

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Симферополь, 4 ноября. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что единство с Россией на протяжении многих лет было «крымской мечтой».

По его словам, «крымская мечта» сбылась благодаря поддержке российского народа, «смелому и мудрому решению» президента России Владимира Путина, благодаря единству жителей полуострова.

«Она (мечта) осуществилась благодаря единству жителей полуострова, благодаря смелому и мудрому решению нашего президента, благодаря поддержке российского народа», — сказал глава Крыма.

Как отметил Аксенов, для крымчан сегодняшний праздник имеет особое значение. Он добавил, что «отношение к российскому Крыму уже стало своего рода «тестом» на патриотизм», передает РИА Новости.

Напомним, ранее Аксенов рассказал о новых западных союзниках Крыма.

2 ноября глава Крыма сообщил, что за повреждением ЛЭП и газопроводов на Южном берегу республики стоят украинские диверсанты.