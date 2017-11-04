Донбасс сегодня: ротация ВСУ, месть «добробатов» и фейки украинских СМИ

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Донбасс, 4 ноября. Ротация ВСУ в зоне АТО привела к увеличению числа обстрелов Донбасса. Добровольческие батальоны и ВСУ стреляют друг в друга. «Самые объективные» СМИ продолжают дискредитировать самопровозглашенные республики. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Итоги боевой недели

За прошедшую неделю 39 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 2250 артиллерийских, танковых снарядов и мин различного калибра, а также около 5000 гранат различного типа. В результате вооруженной агрессии со стороны Украины погиб один мирный житель Донецка и двое военнослужащих ВС ДНР.

Ротация ВСУ

На минувшей неделе прошла ротация украинских подразделений на одном из самых сложных направлений фронта под Донецком. В Авдеевку на смену изрядно подуставшим бойцам 72 омбр ВСУ прибыли подразделения украинских десантников из 25 овдбр. Информация получена на основании данных донецкой разведки. Показательно, что 72 омбр, убывая с передовой, где-то случайно, а где-то вполне осознанно привела окопы и инженерные сооружения в состояние, не позволяющее выполнять боевые задачи. В связи с этим, некоторые десантники 25 овдбр ВСУ отказываются выполнять приказы командования.

Те, кто все же берется за восстановление блиндажей и окопов, по данным донецких военных, используют «рабскую» силу. Для этого предприимчивые военнослужащие вступают в сговор с украинскими правоохранителями, которые арестовывают местных жителей по надуманным подозрениям в шпионской деятельности. В настоящее время более 20 задержанных местных жителей из близлежащих населенных пунктов копают окопы и блиндажи для 25 овдбр ВСУ. Также украинские позиции восстанавливают граждане, задержанные за мелкие правонарушения, отбывающие наказания в виде административных арестов.

Конфликты в рядах «защитников» Донбасса

Минувшая неделя также ознаменовалась обострением отношений между военнослужащими Национальной гвардии Украины, ВСУ и бойцами добровольческих батальонов. По имеющимся в оперативном командовании ДНР данным, последним начали поступать указания из вышестоящих штабов, говорящие о намерении Киева прекратить участие добровольцев в АТО, а также о дальнейшем их разоружении.

В связи с этим, соединения и части ВСУ получили директивы штаба АТО, в которых предписывается сократить выдачу боеприпасов и военного имущества добровольческим подразделениям. Ссылаться в своих отказах командиры украинской армии должны на низкую обеспеченность самих соединений и частей ВСУ. Военные ДНР вполне обоснованно считают, что подобные действия Киева направлены на то, чтобы обезопасить военно-политическое руководство страны от неподконтрольных ему боевых подразделений.

Месть добробатов

Политика украинского командования по «мягкому» отстранению добровольцев вызывает у последних вполне ожидаемую реакцию. Нацбаты, зная об указаниях правящей военной верхушки, мстят своим «коллегам» из ВСУ, производя обстрелы их позиций.

Военная разведка ДНР выяснила, что при расследовании военной прокуратурой Украины гибели грузинского наемника Георгия Саралидзе при попытке прорыва позиций ВС ДНР, рассматривается версия о ведении огня по группе с позиций батальона «Донбасс». Кроме того, гибель военнослужащего этого батальона Сергея Сиротенко рассматривается украинскими следователями как результат ответного огня группы, попавшей под обстрел националистов.

СЦКК под огнем

К обстрелу населенных пунктов юга ДНР и наблюдательного пункта СЦКК в районе Безыменного, по данным оперативного командования ДНР, причастен националистический батальон «Аратта», входящий в ДУК «Правый сектор»1 (националистическая организация «Правый сектор»1 запрещена в РФ) под командованием Андрея Гергерта. Примечательно, что минометные и артиллерийские орудия, а также боеприпасы, которыми наносились удары, принадлежали артиллерийским подразделениям 59 омпбр ВСУ. Военные ДНР в ближайшее время представят общественности результаты проверки указанных выше фактов.

«Бревна в своем глазу не замечают…»

«Статистику не обманешь — в «ЛДНР» гораздо чаще гибнут в тылу, чем на фронте», — пишут украинские СМИ, отрабатывая очередной темник украинского Мининформа. В содержании статьи говорится о страшной статистике смертей на дорогах, убийств мирных жителей «оккупантами», смертности от наркомании, алкоголизма и так далее.

Материал начинается со слов журналистки Елены Степовой: «Если взять статистику криминальных сводок ОРДЛО…». Но далее по тексту не приводится ни один из показателей той самой «статистики», кроме пропавших без вести лиц, которых Степовая, почему-то причисляет к «внутренним историям». При этом категорически отказывается относить данную категорию граждан к пропавшим без вести.

Опираясь на «статистику», Степовая рассуждает на тему роста преступлений в ДНР и ЛНР, не приводя никаких реальных доказательств и фактов. При этом используются общие фразы, маркеры и ярлыки, навешанные еще в 2014 году на людей Донбасса.

Кстати, на Украине, в тылу, как говорит Степовая, за полный 2016 год на дорогах погибло более 4000 человек, что в разы превышает потери украинских силовиков в АТО за тот же период. А за все время ведения АТО на дорогах Украины погибло более 14000 человек. Это по данным украинской полиции, статистика составлена без учета смертей украинцев в результате криминальных разборок, наркотических и алкогольных опьянений, убийств и прочего.

1 Организация запрещена на территории РФ.