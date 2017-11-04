Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

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Вашингтон, 4 ноября. Специальный посланник Соединенных Штатов Курт Волкер сообщил, что 13 ноября он встретится с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым в Белграде.

Как отметил спецпосланник, он рассчитвает, что при встрече будет детально рассмотрена тема введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Волкер также назвал российскую инициативу о миротворцах «интересной».

«Мы обсуждали это с Украиной, Францией Германией и Россией, — отметил он. — Интересно, может ли эта инициатива дальше развиться».

Напомним, ранее Волкер сообщил, что США предложили Украине не вносить альтернативную российскому варианту резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Он также заявил, что готов посетить Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

В октябре украинский парламент проголосовал за законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия объявлена «страной-агрессором», что противоречит минским договоренностям.