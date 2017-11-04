Кроссовки от Оксимирона оказались более желанными, чем новый iPhone X

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Москва, 4 ноября. Очередь за кроссовками от рэпера Oxxxymiron и Reebok собрала больше потенциальных покупателей, чем очередь за iPhone X.

В минувшую пятницу в универмаге «Цветной» стартовала продажа коллекции кроссовок, разработанная брендом Reebok Classic в коллаборации с рэпером Oxxxymiron. Как рассказали очевидцы, очередь обогнула здание торгового центра — в ней собралось более тысячи человек.

#reebokxoxxxy #oxxxymiron Публикация от Кристина Куртова (@combichris) Ноя 3 2017 в 6:21 PDT

Желающих стать обладателем обуви от российского рэпера оказалось даже больше, чем желающих купить новый iPhone X, старт продаж которого также начался в пятницу.

В коллекции Reebok Classic и Oxxxymiron также представлена одежда. Самая дешевая вещь в коллекции — футболка — стоит 2390 рублей, стоимость кроссовок составляет 7690 рублей.