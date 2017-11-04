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Кроссовки от Оксимирона оказались более желанными, чем новый iPhone X
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    Кроссовки от Оксимирона оказались более желанными, чем новый iPhone X

    10:00  4 Ноября 2017
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    Кроссовки от Оксимирона оказались более желанными, чем новый iPhone X

    Москва, 4 ноября. Очередь за кроссовками от рэпера Oxxxymiron и Reebok собрала больше потенциальных покупателей, чем очередь за iPhone X.

    В минувшую пятницу в универмаге «Цветной» стартовала продажа коллекции кроссовок, разработанная брендом Reebok Classic в коллаборации с рэпером Oxxxymiron. Как рассказали очевидцы, очередь обогнула здание торгового центра — в ней собралось более тысячи человек.

     

    #reebokxoxxxy #oxxxymiron

    Публикация от Кристина Куртова (@combichris)

    Желающих стать обладателем обуви от российского рэпера оказалось даже больше, чем желающих купить новый iPhone X, старт продаж которого также начался в пятницу.

    В коллекции Reebok Classic и Oxxxymiron также представлена одежда. Самая дешевая вещь в коллекции — футболка — стоит 2390 рублей, стоимость кроссовок составляет 7690 рублей.

    Автор: Юлия Кошкина
    #одежда #коллаборация
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