«Когда к США зеркально действовать начнем?»: россияне прокомментировали контрсанкции РФ в отношении Канады

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Москва, 4 ноября. Российские пользователи социальных сетей отреагировали на введенные накануне Канадой санкции и ответные действия Москвы, последовавшие за этим.

Напомним, в пятницу МИД Канады объявил о введении санкций против 30 россиян в связи с принятым 19 октября «Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» — канадской версией «закона Магнитского».

Москва зеркально ответила на действия Оттавы: было принято решение закрыть въезд в страну ряду канадских деятелей. Об этом заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что российская сторона предупреждала канадских коллег в возможных ответных действиях в случае принятия антироссийских санкций.

Комментарий Захаровой появился в официальных аккаунтах российского МИД в Facebook и Twitter. Пользователи Рунета высказались в поддержку ответных действий российского внешнеполитического ведомства, посоветовав действовать в отношении западных коллег более жестко и не забыть ответить подобным образом США.

«Когда к США зеркально действовать начнем?» — поинтересовался Олег Сергеевич Звиададзе.

Роман Демченко предложил вводить контрсанкции навсегда, без возможности их отменить, а Евгений Турковский – действовать в вопросе санкций, как со взятками: вводить в десятикратном размере.

«Международное право для ряда стран давно уже стало ничем. Поэтому к ним никакого паритета!» — отметил он.

«В дипломатии искусство «бумеранга» всегда было более эффективным, чем перманентные ответные предложения-рассуждения», — поддержала @el_teresh.

Пользователь @skobichevski призвал отвечать на западные санкции не вынужденно, а с удовольствием.

«Я бы заменил «будем вынуждены отвечать» на «будем отвечать с удовольствием», — написал он.

Впрочем, не все россияне разделили такой энтузиазм. По мнению некоторых Интернет-пользователей, контрсанкции ничем не смогут помочь, поскольку Канада, по их мнению, не принимает самостоятельных решений на международной политической арене.

Призывать руководство Канады к благоразумию, такое же бесполезное занятие, как просить фонарный столб подвинуться. Они себе не принадлежат. — Strizhak Oleg (@StrizhakOleg) November 4, 2017

«Призывать руководство Канады к благоразумию, такое же бесполезное занятие, как просить фонарный столб подвинуться. Они себе не принадлежат», — заметил @StrizhakOleg.

«Не стоит тратить время и силы. Переключитесь на Китай. В Азии Россию понимают гораздо лучше», — посоветовал Александр Репкин.

Напомним, в следовании политической линии Вашингтона уличил ранее Канаду и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.