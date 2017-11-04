Госдеп США прокомментировал идею хоккеиста Овечкина создать «Команду Путина»

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Вашингтон, 4 ноября. Госдепартамент США дал комментарий по поводу инициативы проживающего в Вашингтоне российского хоккеиста Александра Овечкина о создании общественного движения Putin team.

На этой неделе Овечкин, с 2005 года переехавший в США играть за клуб «Вашингтон Кэпиталз», объявил, что создает «Команду Путина», чтобы объединить сторонников Путина в одну команду и «показать всем сильную и сплоченную Россию». Спортсмен подчеркнул, что всегда открыто поддерживал российского президента.

«Соединенные Штаты уважают право на свободу слова и мысли», — прокомментировал инициативу хоккеиста РИА Новости представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

В Кремле позитивно восприняли инициативу спортсмена. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не знает, в какой форме будет реализована идея Овечкина.