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Политика
Госдеп США прокомментировал идею хоккеиста Овечкина создать «Команду Путина»
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    Госдеп США прокомментировал идею хоккеиста Овечкина создать «Команду Путина»

    10:00  4 Ноября 2017
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    Госдеп США прокомментировал идею хоккеиста Овечкина создать «Команду Путина»

    Вашингтон, 4 ноября. Госдепартамент США дал комментарий по поводу инициативы проживающего в Вашингтоне российского хоккеиста Александра Овечкина о создании общественного движения Putin team.

    На этой неделе Овечкин, с 2005 года переехавший в США играть за клуб «Вашингтон Кэпиталз», объявил, что создает «Команду Путина», чтобы объединить сторонников Путина в одну команду и «показать всем сильную и сплоченную Россию». Спортсмен подчеркнул, что всегда открыто поддерживал российского президента.

    «Соединенные Штаты уважают право на свободу слова и мысли», — прокомментировал инициативу хоккеиста РИА Новости представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

    В Кремле позитивно восприняли инициативу спортсмена. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не знает, в какой форме будет реализована идея Овечкина.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #сша #овечкин
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