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Покрытый мхом спорткар Honda NSX найден в лесу под Петербургом
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    Покрытый мхом спорткар Honda NSX найден в лесу под Петербургом

    10:01  4 Ноября 2017
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    Покрытый мхом спорткар Honda NSX найден в лесу под Петербургом

    Санкт-Петербург, 4 ноября. Легендарный спорткар Honda NSX был обнаружен в Ленинградской области. Необычная находка была сделана рядом с одним из населенных пунктов под Петербургом.

    Автомобиль успел порасти мхом, а это говорит о том, что он на протяжении долгого времени находился под открытым небом. 

    Найденную машину, у которой, кстати, отсутствует мотор, выкупили. Последующая его участь неведома. Вполне вероятно, что специалисты вдохнут в забытый спорткар новейшую жизнь.

    Автомобиль находился в продаже 7-8 лет назад за сумму менее миллиона рублей. Кому была продана машина, «история умалчивает».

    Напомним, в будущем году автоконцерн Toyota планирует возродить флагманский спорткар Supra, выпустив его под названием Gazoo.

    Автор: Тимур Румянцев
    #спорткар
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