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Общество
Более 30 тысяч человек в Кемеровской области и Красноярском крае остались без света
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    Более 30 тысяч человек в Кемеровской области и Красноярском крае остались без света

    9:39  4 Ноября 2017
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    Более 30 тысяч человек в Кемеровской области и Красноярском крае остались без света

    Москва, 4 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий в Кемеровской области и Красноярском крае без энергоснабжения остаются свыше 30 тысяч человек. Как сообщили журналистам в оперативном штабе, подачу света планируется возобновить к 18.00 мск субботы.

    «Без энергоснабжения в Красноярском крае и Кемеровской области остаются более 30 тысяч человек», — отметил представитель оперативного штаба.

    Он добавил, что в работе транспорта нет никаких нарушений. В постаравших от стихии регионах аварийно-восстановительные работы планируется восстановить к 18.00 мск, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее более 6,5 крымчан, проживающих в 14 населенных пунктах полуострова, остались без электричества из-за аварии на подстанции «Перевальное».

    Автор: Тимур Румянцев
    #электричество
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