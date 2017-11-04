Более 30 тысяч человек в Кемеровской области и Красноярском крае остались без света

В Избранное

Москва, 4 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий в Кемеровской области и Красноярском крае без энергоснабжения остаются свыше 30 тысяч человек. Как сообщили журналистам в оперативном штабе, подачу света планируется возобновить к 18.00 мск субботы.

«Без энергоснабжения в Красноярском крае и Кемеровской области остаются более 30 тысяч человек», — отметил представитель оперативного штаба.

Он добавил, что в работе транспорта нет никаких нарушений. В постаравших от стихии регионах аварийно-восстановительные работы планируется восстановить к 18.00 мск, передает РИА Новости.

Напомним, ранее более 6,5 крымчан, проживающих в 14 населенных пунктах полуострова, остались без электричества из-за аварии на подстанции «Перевальное».