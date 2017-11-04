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Происшествия
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Украина
Киев прокомментировал заявление Польши ограничить въезд украинцев в «форме СС»
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    Киев прокомментировал заявление Польши ограничить въезд украинцев в «форме СС»

    9:31  4 Ноября 2017
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    Киев ответил на заявление Польши ограничить въезд украинцев в «форме СС»

    Москва, 4 ноября. МИД Украины ответило на заявление главы иностранного ведомства Польши Витольда Ващиковского о том, что Варшава не будет пускать к себе украинцев, придерживающимся радикально антипольских взглядов.

    Большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, антипольские настроения на Украине отсутствуют, заверили украинские дипломаты. В подтверждение этому приводится факт присутствия на территории Польши сотен тысяч украинцев, приехавших на заработки, передает РИА Новости.

    Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что украинское общество четко понимает «необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы».

    На этой неделе министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что в страну не будут допущены люди, которые «демонстративно носят форму СС «Галиция». Кроме того, с ограничением на въезд могут столкнуться также лица, которые чинят административные препятствия проведению на украинской территории эксгумационных работ по поиску польских захоронений.

    Ранее сообщалось, что Польша с 1 января 2018 года упрощает для украинцев получение вида на жительство. По мнению главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, страны Евросоюза намеренно упрощают нормы законодательства, чтобы «вытягивать» из Украины самые квалифицированные кадры.

    Автор: Юлия Кошкина
    #польша #украина #визы #граница
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