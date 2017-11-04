США впервые нанесли удары по боевикам ИГ в Сомали

В Избранное

Вашингтон, 4 ноября. Авиация Соединенных Штатах впервые нанесла два удара по террористам ИГ в Сомали. Как сообщает Associated Press, ВС США в координации с федеральным правительством Сомали нанесли авиаудары на северо-востоке страны.

Согласно приведенной информации, в результате удара было уничтожено несколько боевиков. По данным агентства, ВВС США выпустили, по меньшей мере, шесть ракет по горной деревушке Бука в 60 км от города Кандала на севере Сомали.

Напомним, ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США активизировали усилия по поддержке боевиков в Сирии после сообщений о возможном сокращении группировки ВС РФ в САР к концу 2017 года.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.