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Экономика
Курс доллара превысил 59 рублей впервые с августа
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    Курс доллара превысил 59 рублей впервые с августа

    9:10  4 Ноября 2017
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    Курс доллара превысил 59 рублей впервые с августа

    Москва, 4 ноября. Рубль усилил снижение на закрытии позиций перед длительными выходными.

    Курс доллара к рублю на Московской бирже в пятницу вырос на 1,73%, до 59,17 рублей. В последний раз американская валюта торговалась выше 59 рублей 25 августа 2017 года.

    Курс евро также вырос на 1,35%, поднявшись до 68,71 рублей.

    Валюты показывают рост несмотря на укрепление цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,46%, до $60,94 за баррель по состоянию на 19:00 мск. Декабрьский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожал на 0,33% - до $54,72 за баррель.

    Автор: Юлия Кошкина
    #нефть #доллар #курс #евро #валюта #биржа
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