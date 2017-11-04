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Происшествия
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Экономика
Самое крупное за последние 15 лет месторождение нефти обнаружили в Мексике
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    Самое крупное за последние 15 лет месторождение нефти обнаружили в Мексике

    9:10  4 Ноября 2017
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    Самое крупное за последние 15 лет месторождение нефти обнаружили в Мексике

    Мехико, 4 ноября. Месторождение нефти и газа объемом около 1,5 млрд баррелей нашла накануне в штате Веракрус мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex.

    О находке в прямом эфире трансляции YouTube сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. По его словам, открытое месторождение стало самым крупным за последние 15 лет. Пенья Ньето отметил, что добыча на нем может начаться относительно скоро, поскольку инфраструктура Pemex находится недалеко от него.

    В последнее время нефтяная отрасль Мексики находится на спаде. Так, уровень добычи нефти Pemex находится сейчас на минимальном уровне за последние 20 лет.

    Напомним, ранее стало известно, что Сирия и Оман подписали соглашение о сотрудничестве в области нефти и газа. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #нефть #мексика #месторождение #добыча
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