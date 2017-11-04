Донбасс: 18 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

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Донецк, 4 ноября. Районы 18 населенных пунктов Донецкой народной республики подверглись обстрелам со стороны украинской армии. Как рассказали в оперативном командовании ДНР, ВСУ 52 раза нарушили режим прекращения огня за сутки.

Согласно приведенной информации, в ходе обстрелов украинские военные применили танки, минометы, бронетехнику, гранатометы и стрелковое оружие. В поселке Крутая Балка в районе Ясиноватой один дом получил повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные выпустили в направлении Донецкой народной республики более 500 мин и снарядов за сутки.