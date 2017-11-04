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Донбасс: 18 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: 18 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    9:12  4 Ноября 2017  /обновлено: 9:13  04 Ноября 2017
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    Донбасс: 18 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 4 ноября. Районы 18 населенных пунктов Донецкой народной республики подверглись обстрелам со стороны украинской армии. Как рассказали в оперативном командовании ДНР, ВСУ 52 раза нарушили режим прекращения огня за сутки.

    Согласно приведенной информации, в ходе обстрелов украинские военные применили танки, минометы, бронетехнику, гранатометы и стрелковое оружие. В поселке Крутая Балка в районе Ясиноватой один дом получил повреждения.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные выпустили в направлении Донецкой народной республики более 500 мин и снарядов за сутки.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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