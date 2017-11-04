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Общество
Россиян, воевавших на стороне террористов в Сирии, встретят спецслужбы
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    Россиян, воевавших на стороне террористов в Сирии, встретят спецслужбы

    8:54  4 Ноября 2017
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    Россиян, воевавших на стороне террористов в Сирии, встретят спецслужбы

    Москва, 4 ноября. Возвращение из Сирии россиян, воевавших на стороне террористов, представляет потенциальную угрозу безопасности граждан, однако спецслужбы готовы ликвидировать опасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментарий представитель Кремля дал после публикации доклада аналитической компании Soufan Group. Согласно ему, Россия занимает первое место по количеству граждан, присоединившихся в Сирии к рядам запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

    Так, говорится в исследовании, по состоянию на октябрь 2017 года на стороне террористов воевали 3 417 россиян. Вторую позицию в антирейтинге заняли выходцы из Саудовской Аравии – 3 244 человека.

    Также в докладе сообщается, что 400 россиян, воевавших на стороне запрещенной группировки, уже вернулись в Россию. По словам Пескова, доверять этим цифрам не стоит, однако спецслужбы противодействуют потенциальной угрозе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #террористы #спецслужбы
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